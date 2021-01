Escobar, sobre el Coruxo: “Vamos con humildad y queriendo quedarnos los tres puntos”

Viernes, 22 de enero de 2021

El preparador del equipo del Helmántico compareció en rueda de prensa ante los medios antes del importante partido en O Vao

Lolo Escobar, preparador del Salamanca UDS, compareció en rueda de prensa ante los medios antes del importante partido en O Vao contra el Coruxo el domingo.

Coruxo: “Llegamos con lo que quede de todo el esfuerzo físico acumulado. Vamos con humildad y queriendo quedarnos los tres puntos. Cuando el equipo lo pasó mal el otro día, mete gol y acaba presionando. La cabeza es lo más importante que hay en el fútbol y ahora la tienen muy positiva”.

Victoria: “Sería una confirmación de que el equipo está en la misma línea que en los últimos partidos. Un equipo que empata y gana con las condiciones que hemos tenido viniendo de donde hemos venimos”.

Bajas: “Tocados hay, pero no hay ninguna lesión importante”.

O Vao: “Tengo amigos allí y uno me ha fotografiado el campo y está bastante blando, como el nuestro. Es un sitio que drena bien, pero espero que esté bastante díficil para jugar”.

Rival: “Tienen jugadores como Yebra, Trigo, Silva… Me parece que tiene un buen equipo y al Messi de la Segunda B”.

Qué espera: “El mismo nivel de compromiso. Espero que sigamos creciendo y no estamos como yo quiero a balón parado y hay que mejorar. A nivel defensivo, el tema de presión roza la perfección y con balón me gustaría seguir generando”.

Dejar de ser colista: “De verdad que no sé que ni cuál es el siguiente partido. El analista me decía tal y no quiero saber nada. Ahora éramos el 102 y ahora no sé si seremos el 95, pero es secundario. No influye la clasificació”.

San Lolo Escobar: “Pierdo poco tiempo en ver eso. Lolo tiene un equipo muy bueno y el club me ha puesto jugadores que no estaban dando todo lo que podían dar y ahora sí. Me da igual lo de San Lolo”.

Fichajes: “No pasa nada. La semana que viene habrá sorpresas”.