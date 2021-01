El doctor Jorge García Criado reconoce que los hospitales están colapsados, “el que diga lo contrario miente”

Viernes, 22 de enero de 2021

En declaraciones a Onda Cero afirma sentirse “abandonado por parte de las autoridades sanitarias, no son capaces de ponerse de acuerdo, de darse cuenta de la situación en la que estamos y mi sensación es que todos tratan de sacar un rendimiento político”

Jorge García Criado, médico internista del Hospital Clínico de Salamanca, ha manifestado en Onda Cero Salamanca, en el informativo presentado por Diana Pérez, su desolación e impotencia por la situación que están afrontando los profesionales de la salud: “Yo me siento abandonado por parte de las autoridades sanitarias, no son capaces de ponerse de acuerdo, de darse cuenta de la situación en la que estamos y mi sensación es que todos tratan de sacar un rendimiento político cuando estamos hablando de vidas de las personas, de condiciones laborales muy duras, de hospitales colapsados, el que diga lo contrario miente”.

En este sentido, añadía que “se suspenden cirugías, se suspenden consultas, estamos dejando atrás patologías muy graves que no se pueden atender. Cada vez tenemos pacientes más jóvenes, con enfermedades más graves y la verdad es que hay miedo entre el equipo de que nos toque y vayamos a tener alguna baja importante. Hay miedo por los familiares, porque todos tenemos familia, nuestros padres mayores, algunos enfermos, y las consecuencias que pueda tener que alguno nos contagiemos pues ya sabemos cuáles son”.

Además, en una de sus últimas publicaciones en su perfil de Twitter, García Criado comentaba: “Si tengo que definir la guardia de hoy diría desolación e impotencia. Estamos rotos. Unos porque nos ha tocado de cerca, otros por el miedo a que nos toque y las posibles consecuencias con familiares enfermos, otros por la tremenda carga emocional que estamos soportando”.

“A pesar del esfuerzo titánico que estamos realizando, muchas veces tenemos la sensación de no llegar, de que esto nos va a pasar por encima y además no vemos correspondido ese esfuerzo en la calle. Como decía el doctor Miguel Marcos, cuidaos mucho, nosotros ya no podemos hacer más”, concluía.