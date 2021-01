Lovato y el “acoso” de Unionistas: “Compré el Helmántico y sus planes se les cayeron. El odio contra nosotros ha sido increíble”

Jueves, 21 de enero de 2021

La segunda parte de la entrevista -en Youtube- del periodista Diego Balbotin a Manuel Lovato, presidente del Salamanca UDS, contiene un duro contenido contra Unionistas con fuertes acusaciones. Además, el mandatario asegura que Sergio Egea “es el peor entrenador de la historia de todos los que hemos tenido”.

Hacer negocio en Salamanca: “No lo sé si lo piensan así, pero parece que en el fútbol todos estamos para eso y no es mi caso. Es un reto que tengo y es algo personal, yo renuncié a ganar dinero por el fútbol y no lo voy a dejar por hacer dinero”.

Banquillo y DD: “Nos ha ido muy mal. En Tercera tuvimos a María Hernández como entrenador y en la jornada 7 le echamos después de ir en primer lugar. Hubo un malentendido con él, no tengo arrepentimiento porque ascendimos y no me equivoqué… pero no fue lo correcto. El siguiente entrenador (Calderé) que nos llegó fue muy malito y tuvo problemas con los jugadores. Hubo un partido en el que quiso golpear a uno de ellos y ahí decidimos que no era lo que necesitábamos, perdía muchos partidos. Luego vino Pablo Cortés y estuvimos muy bien con él y subimos a Segunda B. Quisimos profesionalizar el club y nos fue muy mal, el equipo nos lo desbarataron y se hizo uno nuevo con 18-19 jugadores; no había empezado el torneo y ya echamos a uno, otro estaba lesionado… Parecíamos un hospital. Llegó Calderón y conté con unos problemas con él y también por otro malentendido. A la gente le gusta que le mientan en el fútbol y por eso no doy entrevistas. Al final acabamos teniendo muy buena relación y seguimos hablando. Después fichamos a Trejo y no pudo dirigir…”.

Chiquimarco: “Es muy complicado, quiso cambiar muchas cosas en un día y que no se podían tocar. Me volví a equivocar, aunque lo solucioné en dos días y volvimos a subir a Pablo Cortés, luego trajimos a Larrazábal…”.

Egea: “Cuando crees que no pueden ir a peor las cosas, pasa lo que pasa. Hay entrenadores que no les gusta trabajar y que quieren que esté todo hecho, que el equipo funcione solo, tener jugadores de Primera o Segunda División… No quería encontrarse lo que se encontró y pasó lo que nos pasó. Es el peor entrenador de la historia de los que hemos tenido”.

Relación con la ciudad: “Nos tiran muy duro y no sé si caí en el lugar equivocado. Cuando llegamos a Salamanca había desaparecido la UDS y quisimos que el Salmantino funcionara para reconstruir todo y comprar el escudo, estadio y el himno. Había un grupo de gente que formó un equipo y empezó a haber mucho odio (Unionistas). Ellos habían hecho todo bien y sabían que eran los únicos ahí; sintieron que tenían su vida hecha y les iba a haber salido muy bien. Llegó un idiota, que soy yo, a comprar el estadio y sus planes se les cayeron. Todo el odio contra nosotros ha sido increíble. Hubo una empresa como Berkeley que vieron que era patrocinador y salieron a la calle hasta que nos quitaron el patrocinio. A todos les da miedo patrocinarnos. Querían ‘robar’ el Helmántico por 10.000 euros, pero me lo ‘robé’ yo por un millón. Fui muy inteligente por haber pagado esa cantidad por él, aunque si hubiera puesto 20.000 euros me hubiera ahorrado mucho. Ahí empezó una campaña exagerada contra nosotros y la gente del Salamanca no saben lo que hemos pasado; hay cosas que ni la prensa sabe: acosos, buscar cosas en México para ir contra mí o mi familia, llamar a mis hijos…”.