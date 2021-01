El 112 recomienda revisar la terraza o balcón para asegurar objetos ante las fuertes rachas de viento previstas

Jueves, 21 de enero de 2021

Asegurar las puertas y ventanas, y si estamos en la vía pública, evitar protegernos del viento cerca de muros, tapias o árboles

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 ha recordado las principales recomendaciones ante el fuerte viento que se prevé en todas las provincias de la Comunidad este jueves y viernes, como por ejemplo revisar terrazas y balcones para que no haya objetos que puedan desprenderse.

Los avisos por fuerte viento, activos ya en varias provincias este jueves, se intensifican este viernes en todas las provincias, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora e incluso los 110 en algunos puntos.

Ante esta situación, el 112 ha recordado en su perfil de Twitter que en las casas se recomienda revisar balcones y terrazas para que no haya en ellos objetos que puedan desprenderse, así como asegurar las puertas y las ventanas.

Cuando se esté en la vía pública se aconseja no protegerse del viento cerca de muros, tapias o árboles; o circular bajo grandes marquesinas de anuncios o andamios, no hacer fuego, no tocar cables ni postes eléctricos y mantenerse atento a los avisos meteorológicos.

En el caso de conducir, se recomienda extremar las precauciones y no excederse en la velocidad así como agarrar firmemente el volante con las manos.