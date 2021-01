Simón, sobre los cierres de la hostelería: “La gente no va a un bar a estar solo en una esquina, va para estar con los amigos”

Jueves, 21 de enero de 2021

Ha insistido en que, aunque es una medida controvertida, cerrar el interior de los bares es una de las medidas más eficaces para frenar la transmisión del coronavirus

“La gente no va a un bar a estar solo en una esquina, va para estar con los amigos. Y el problema es que incluso con aforo reducido, para que fuera efectivo cada uno tendría que estar en una esquina”. Así lo ha señalado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa de este jueves para hacer balance de la evolución de la pandemia de la Covid-19, añadiendo que, aunque es “una medida controvertida y que no es fácil de tomar, pero lo cierto es que en las comunidades autónomas que han optado por el cierre de la hostelería correlacionan muy bien el momento del cierre con descensos importantes y sostenidos de la incidencia, algo que no sucede tan claramente con otras medidas tomadas en periodos diferentes”.

Simón ha explicado que “no es el hecho de abrir o no”, sino de “evitar situaciones de riesgo de transmisión”. “Cuando se está en el interior de un bar la gente no está sola en una esquina, sino que está con amigos e, incluso aunque se permita un 30% del aforo esto sólo se podría garantizar si todo el mundo estuviera separado en una esquina. Por tanto, no es el hecho de abrir o no un bar, sino de saber que incitan a situaciones de riesgo”.

Por otra parte, Simón ha comentado que, pese a que se está produciendo una estabilización de los contagios, esto no se va a observar hasta dentro de una semana o 10 días en los ingresos hospitalarios y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“La presión sobre el sistema sanitario se va a mantener ya que existe ahora mismo una tasa de ocupación hospitalaria del 21 por ciento y de UCI del 36 por ciento. Esto supone que uno de cada tres hospitalizados en UCI es por coronavirus”, ha alertado.

Dicho esto, Simón ha informado de que la letalidad por Covid-19 en España es “baja”, situándose la tasa en el 0,94 por ciento. Además, ha destacado que en España ya se han realizado 1.414.101 pruebas de detección del coronavirus, con una positividad del 17,60 por ciento.