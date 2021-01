Teletrabajo de calidad, orden y buen equipamiento

Jueves, 21 de enero de 2021

El otro vértice que puede ayudar a que las jornadas de teletrabajo sean satisfactorias para empleado y empresa, son la limpieza y el orden en el hogar convertido en lugar de trabajo

El teletrabajo se ha impuesto como la fórmula obligada para cientos de miles de trabajadores y muchas empresas, que consideran que el riesgo que se asume concentrando a las plantillas en espacios reducidos y mal ventilados puede ser muy elevado.

Pero si algo ha demostrado el 2020 es que la sociedad no estaba del todo preparada para impulsar de manera tan inmediata esta fórmula, tanto en el confort de los trabajadores como en la habilitación de las comunicaciones.

El teletrabajo requiere de orden y buen equipamiento. Con respecto al segundo objetivo, en el portal https://mejorestablets.top/ nos muestran una selección de algunas de las mejores tablets del mercado y una completa guía de compra.

La idea del equipamiento también se puede trasladar al mobiliario, pues para ganar en productividad cuando se teletrabaja es importante asegurarse un espacio cómodo, confortable, bien iluminado y que no genere fatiga visual ni malas posturas.

No obstante, en esta ocasión nos centramos en el otro vértice que puede ayudar a que las jornadas de teletrabajo sean satisfactorias para empleado y empresa, la limpieza y el orden. Focalizamos nuestro interés en las aspiradoras y en cómo adquirir un buen modelo para mantener siempre la vivienda, y el espacio de trabajo, libre de suciedad.

¿Qué consideraciones hay que valorar al elegir una buena aspiradora?

Las aspiradoras pueden ser de varios tipos, y a continuación entraremos en ello, pero antes de introducir este tema es importante conocer cuáles son los aspectos a tener en cuenta en la elección de un modelo u otro.

Potencia y poder de succión son los dos primeros, y aunque mucha gente los confunde o los equipara, no se trata del mismo concepto. La potencia de succión indica el total de vatios del electrodoméstico, mientras que el poder de succión es la fuerza con la que se absorbe el polvo.

Otra cuestión importante es la bolsa o depósito, o la presencia o no de este accesorio. La bolsa va acumulando la suciedad que se va retirando cuando limpiamos y hay que cambiarla una vez está llena. Así, cuanto más grande sea la bolsa, menos veces habrá que cambiarla.

En el mercado existen también aspiradoras que no incluyen bolsa, sino un depósito de recogida especial que se extrae de manera sencilla y se vacía muy fácilmente. En esencia, este depósito actúa como la bolsa, cuanto más grande sea, menos veces habrá que vaciarlo.

Tipos de aspiradoras

Esta cuestión es también importante, pues en función de las necesidades de la vivienda habrá que decantarse por uno u otro. Las más tradicionales son las aspiradoras tipo trineo, que consisten en un motor que incluye el depósito y el tubo flexible con boquilla que succiona la suciedad.

Como ventana principal debemos destacar su alto rendimiento y la posibilidad de encajarle distintas boquillas para mejorar el proceso de limpieza. La desventaja más reseñable está en su aparatosidad, son dispositivos muy grandes que normalmente van conectados a la corriente y son poco prácticos para desplazarlas por casa. Los modelos de Rowenta y de Polti son una garantía de buen funcionamiento para esta tipología.

Aspiradoras sin cables

Una segunda opción son los aspiradores tipo escoba, que se denominan así porque tienen un aspecto muy similar a una escoba, con un mango para manejarlos y un área de succión paralela al suelo, en horizontal.

Estos equipos funcionan sin cables, con baterías recargables, son más económicos que las de tipo trineo y más manejables, porque son más ligeras. Además, con ellas se puede retirar la suciedad de las paredes y el techo. El punto a mejorar es su autonomía, que no suele superar los 60 minutos continuados. La capacidad del depósito tampoco es muy elevada, unos 0,8 litros en el mejor de los casos. Bosch y Dyson son fabricantes de referencia para estos modelos.

Una tercera opción son los aspiradores de mano, que son los más reducidos en tamaño. Se manejan cómodamente con una mano, no llevan cables y son ideales para retirar migas de pan, restos de alimentos y motas de polvo en todo tipo de superficies. Su depósito es muy pequeño, como su autonomía, pero su uso no se va a extender por muchos minutos de manera continuada. Aquí podemos mencionar como firmas de confianza a Black and Decker y Karcher, entre otras.

Usar una aspiradora u otra no es algo excluyente, sino que pueden ser dispositivos complementarios, uno para limpieza general y la aspiradora de mano para espacios reducidos, o bien acudir a los robots aspiradores, que se han vuelto muy populares en los últimos años por su capacidad de limpiar de manera autónoma. iRobot, Conga, Rowenta son buenas propuestas para estos equipos.