Lovato, en Youtube: “Me he equivocado. La Segunda B es otra historia y la gente tenía razón”

Jueves, 21 de enero de 2021

Manuel Lovato, presidente del Salamanca UDS, habló en Youtube en el canal de Diego Balbontin, periodista que compartió en su canal una entrevista con el presidente mexicano y que estará dividida en varias partes en la que habla del club charro después de muchos meses de silencio.

Relación con los medios: “La gente tiene ciertas ideas, algunas acertadas y otras que no sobre mí o lo que estoy intentando hacer en Salamanca. El tema de la prensa, el fútbol… Lo bueno lo hacen ver malo y al revés. He hablado varias veces en la radio. Teníamos 20 abonados cuando llegué y hemos ido ascendiendo”.

Balance: “Este año creíamos que hicimos todo para que funcionara, pero no es así. El tiempo me dice que me he equivocado; me ha sorprendido la Segunda B y yo decía que fútbol es fútbol… La gente tiene razón y es otra historia, es difícil para la Primera División jugar contra equipos así. Uno lleva jugadores de México de alta categoría y que van a funcionar, pero hay casos que sí lo hacen y otros que no”.

Fichajes de invierno: “Estamos viendo jugadores que sean garantía en Segunda B. Queremos fichar y tenemos fichas sub-23 libres y podrían ser dos senior y dos o tres jóvenes. Yo me equivoco a diario, el único que no lo hace es el que no hace nada. El poder presumir de que me equivoco en diez cosas al día es mejor, porque hago 20”.

Pandemia: “Hay mucho miedo, protocolos… La gente tiene problemas y no se hace socio, es todo muy difícil. Los patrocinios tampoco llegan. Yo iba a asumir el 100% de gastos”.