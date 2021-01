Entra en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares

Jueves, 21 de enero de 2021

Hiroshima y Nagasaki mostraron al mundo hace más de 75 años la catástrofe que supone el uso de las armas nucleares. Una amenaza impulsada durante la guerra fría posterior, en la que varios países impulsaron la fabricación de ojivas nucleares (Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China), mientras otros como el Estado español estaban intentándolo. Ante esta realidad, el 1 de julio de 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear con la intención de lograr lo antes posible el fin de la carrera armamentística nuclear y emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear. Dicho tratado ha sido ratificado por 191 países, entre ellos España, que lo hizo el 5 noviembre 1987.

Este tratado frenó en gran medida el aumento del peligro de guerra nuclear, pero no ha logrado en los 50 años desde su entrada en vigor en 1970 cumplir su compromiso explícito de lograr el desarme nuclear total, ni frenar el aumento del número de países con armas nucleares.

Por ello, en 2017 Naciones Unidas inició la negociación de un nuevo tratado: el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), con el objetivo de llegar a la eliminación total de las mismas. Un acuerdo aprobado por 122 naciones en la Asamblea General en 2017, que entraría en vigor tres meses después de que lo ratificaran 50 estados parte, lo que sucedió el 22 de octubre de 2020, cuando lo ratificó Honduras.

El tratado representa el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para el desarme nuclear, donde cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares. Tampoco permite el emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, entre otras disposiciones.

La iniciativa surge en 2007, con la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), una coalición de organizaciones civiles de más de 100 países. En 2017, ICAN recibió el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su trabajo “para llamar la atención sobre las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares” y por sus “esfuerzos pioneros para lograr una prohibición basada en tratados de tales armas”.

Ecologistas en Acción señala su preocupación porque las potencias nucleares no sean parte del tratado ni los países de la OTAN. La organización ecologista señala que son precisamente estos países los que deberían estar obligados al cumplimiento del acuerdo, y señala la obligación de la comunidad internacional de establecer los mecanismos necesarios para que se produzca la desnuclearización mundial. Lo contrario supone una amenaza a la seguridad mundial y a los derechos humanos.



El Estado español, al igual que el resto de participantes en la OTAN, no lo ha firmado. En Europa solo han ratificado Austria, Irlanda, Malta, San Marino y la Santa Sede, que no pertenecen a la OTAN. El Gobierno español persiste así en su actitud de no participar en la negociación inicial del Tratado por las Naciones Unidas en 2017, siguiendo la directriz que había marcado EE UU. A juicio de Ecologistas en Acción esta es una actitud muy decepcionante en un país donde la mayoría de la población se declara antinuclear.

Los municipios pueden ayudar a generar apoyo para el tratado al respaldar el llamamiento de ICAN registrando mociones en los ayuntamientos. El llamamiento se ha aprobado en Alcoi, Alzira, Barcelona, Binissalem, Cádiz, Canovelles, A Coruña, Castelldefels, Ferrol, Granollers, La Garriga, Guadalajara, Masllorenç, Vallromane y Zaragoza.

La firma del tratado se ha debatido varias veces en el Parlamento, pero, siguiendo las directrices de la OTAN, los grandes partidos nunca han llegado a un acuerdo para hacer la firma efectiva. Incluso desatendiendo la carta abierta que Ana Palacio, Javier Solana y Carlos Westendor, ex titulares de la cartera de Exteriores, firmaron junto a numerosos ex dirigentes de aliados de EE UU en septiembre de 2020 pidiendo a los líderes actuales que “demuestren coraje y audacia, y se unan al tratado”.

En el momento en que el tratado empieza su andadura con numerosos apoyos sociales y políticos, el PSOE ha decidido no votar a favor de la iniciativa presentada en esta ocasión por ERC, pudiendo desmarcarse de la OTAN y ser el primer país de la organización en firmar el acuerdo, como ya valoró ICAN animando a España a ello. Ecologistas en Acción seguirá insistiendo para sumar al Estado en la lucha contra las armas nucleares.

La organización ecologista celebra la entrada en vigor del TPAN. Desde este momento las armas nucleares son ilegales según el derecho internacional, una victoria para todo el movimiento antinuclear mundial.

