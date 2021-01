Satoca, ex del Salamanca UDS, presente en el ‘Alcoyanazo’ al Real Madrid

Jueves, 21 de enero de 2021

Alejandro Satoca, ex del Salamanca UDS en la temporada 2018/2019, estuvo presente en el ‘Alcoyanazo’ al Real Madrid del pasado miércoles por la noche. El portero fue suplente en la Copa del Rey con el conjunto alicantino y fue testigo directo de la eliminación de los de Zinedine Zidane en la prórroga por 2-1.

El bando de Alcoy tumbó al rey de reyes del fútbol español, cabe recordar que el pasado curso jugó ante Unionistas en Las Pistas y venció por 1-3, y dio la vuelta al mundo. Por su parte, el cancerbero vivió un día que no olvidará, aunque no tuvo minutos. Además, Satoca sigue siendo muy querido por el Helmántico, a pesar de no llegar a debutar tras llegar en el mercado invernal de aquel curso.