Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Entre los días 18 y 25 de enero de cada año se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hacia finales del siglo diecinueve empezó a sentirse la necesidad de superar la desunión de las diversas tendencias, comunidades o iglesias cristianas, y se comenzó a practicar esta oración entre grupos más sensibilizados.

La necesidad de la unión de los cristianos se sintió más vivamente a partir de 1910 en que, en un congreso de reflexión sobre la actividad misionera de diversas confesiones cristianas, cayeron en la cuenta de que las divisiones cristianas eran un gran obstáculo para el conocimiento y la aceptación de la doctrina y la práctica cristiana en las tierras de misión, por el escándalo con que son vistas tales divisiones, porque todos predican a Cristo, pero cada uno lo hace de un Cristo diferente y desde diferentes organizaciones, muchas veces enfrentadas entre si.

A lo largo del siglo veinte, y especialmente a partir del Concilio Vaticano II, el sentimiento de necesidad de oración por la unidad de los cristianos fue creciendo conforme crecía el sentimiento y la práctica ecuménica. Y así se fue desarrollando año tras año el ejercicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que organizan y celebran juntos representantes de diversas confesiones cristianas, alentados por el Consejo Ecuménico de las Iglesias, con sede en Ginebra, y el Consejo vaticano para la Unidad de los Cristianos.

Cada año le encargan preparar las reflexiones de la Semana a diferentes comunidades que participan en el movimiento ecuménico. Este año se le encargó preparar el guión de la Semana a las religiosas evangélicas del monasterio de Grandschamp. El lema que han elegido y que proponen para la oración es: “Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia”, que remite a la oración realizada por Cristo en la Última Cena (Jn 15,1-17). Allí el Señor reza a Dios Padre diciéndole: Te pido que éstos (los apóstoles que le acompañaban) sean uno para que el mundo crea. Queda claro que la unidad de los evangelizadores o misioneros es algo imprescindible para que salga adelante la evangelización y todos conozcan y sigan a Jesucristo y su evangelio.



La oración por la unidad, y la unidad misma, son imprescindibles para el avance y la práctica de la vida cristiana en todo el mundo. La unidad y la misión son inseparables y van necesariamente unidas.

Unidad, unidad. En cuántos aspectos de la vida y del avance de la sociedad es necesario encontrar puntos de unidad para que la vida y la sociedad vayan adelante. Hasta en el terreno secular y menos relacionado con el mundo religioso el tema de la unidad es particularmente aplicable. Ya lo proclama el dicho popular: La unión hace la fuerza.

Así lo ve y lo proclama el nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden. En su breve discurso de toma de posesión de su presidencia, lo que más ha reclamado es la necesidad de unión entre todos los estadounidenses. Entre todos han de sacar adelante al país para superar la pandemia del coronavirus y para levantar y llevar adelante la difícil situación económica. El presidente afirmó que quiere ser presidente de todos los ciudadanos norteamericanos. Hasta a los medios de comunicación llegó a pedirles que dejen de gritar tanto en sus programas, sobre todo los de los coloquios o tertulias.

No tiene fácil la tarea de la unidad el presidente. El país está dividido mitad y mitad, y no va a ser fácil el diálogo. Pero la verdad es que, si él no lo consigue, difícilmente va a haber otros que puedan hacerlo.

El presidente Biden quiere también tender lazos de colaboración con otros países e instituciones mundiales. Es una postura esperanzadora. Ojalá consiga dar pasos de fraternidad, como propicia el Papa Francisco.

No estaría mal que en España hiciéramos por encontrar puentes de unidad entre los partidos y los diferentes grupos sociales. Falta nos hace. Adelante la unidad.