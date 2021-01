Félix de Azúa y sus "falsedades"

Me quejaba yo hace unas semanas de ese malencarado periodismo de trinchera que con demasiada frecuencia echa mano de descalificaciones generales –incluso de insultos– y de juicios carentes del más mínimo fundamento. Me refería al, por otro lado, brillante escritor Javier Marías, que lanzaba toda su artillería dialéctica contra la ley Celaá y, por extensión, contra su autora y su gobierno. El asunto le resulta obsesivo, pues pocas semanas después vuelve a la carga: “… se logra [con las reformas educativas] que los escolares no sepan pensar, ni hablar propiamente, no digamos escribir. La creación de tarugos es un objetivo indisimulado de los políticos obtusos de nuestro tiempo” (columna en El Pais semanal del pasado 17).

Un paso cualitativo en ese indecente proceso expresivo es el que va del insulto a la falsedad, y algunos lo dan sin pensarlo.

El pasado 19 Félix de Azúa publicaba en El País una columna titulada “Falsedades” (sic) con la siguiente entradilla: “Los inmigrantes que llegan al Reino Unido se ven ahora aún más humillados teniendo que memorizar una sarta de embustes”. Se refería a un manual del Ministerio del Interior inglés, “Life in the United Kingdom”, destinado a proporcionar nociones básicas de cultura inglesa a inmigrantes que quieren asentarse en el Reino Unido.

Azúa no conoce propiamente la publicación y basa su columna en un artículo de Frank Trentmann, “Britain First”, en el que se desautoriza el libro como una mera sarta de estupideces y de narcisismo patriotero. Y pone como ejemplo risible que, según dicho libro, el Día D “los británicos invadieron Europa”, olvidando que lo hicieron con las tropas aliadas.

La cosa me parecía demasiado absurda y, yendo al texto de referencia, veo que pone lo siguiente (traduciendo del original): “… los Aliados llegaron a tener suficiente fuerza como para atacar al ejército de Hitler en Europa occidental. El 6 de junio de 1944, tropas aliadas desembarcaron en Normandía (suceso que se conoce como “Día D”)”. Y en el cuestionario de evaluación posterior se da como respuesta válida la D (“On 6 June 1944, allied forces landed in Normandy”), no la B (“British invasion of Europe in 1944”), que es la que, según Azúa, recoge la publicación. ¿Qué libro es el que han leído Azúa y el tal Trentmann?



Por lo demás, tras la lectura del apartado histórico del manual, como profesor de historia puedo decir que me ha parecido correcto en líneas generales, aunque con la simplicidad de conceptos y de expresión adecuada a sus destinatarios. Además, su dosis de etnocentrismo o de autoestima nacional no es mucho mayor que las que se pueden advertir en textos de divulgación de este tipo en otros países. Digo esto porque Azúa acaba su escrito lanzando una insinuación sarcástica sobre Cataluña y el País Vasco, que, como se sabe, son para él auténticas obsesiones. Da a entender que en estas dos nacionalidades es corriente una visión sesgada de la historia que persigue encauzar las mentes infantiles hacia el independentismo; de donde, suponemos, se derivaría la conveniencia de “españolizar” la educación, como diría el Sr. Wert, ignorando que la historiografía española no carece de obras lastradas de españolismo, desde Ganivet y Menéndez Pelayo en adelante.

¿Hasta cuándo –le he preguntado al director de EP– la prensa española va a acoger este tipo de basura literaria?