Recetas de helados para hacer con tu heladera

Vamos a contarte cómo hacer algunos deliciosos helados con tu heladera. Lo cierto es que este aparato eléctrico es realmente práctico y sencillo de usar, y te permitirá hacer deliciosos helados caseros.

Helado de mango

Vamos ya con la receta de este refrescante helado para el que además se necesitan muy pocos ingredientes:

Ingredientes

250 mililitros de nata para montar.

Dos mangos.

Una cucharada de leche condensada (opcional)

Elaboración

Extrae el hueso del mango.

Trocea toda la fruta.

Tritura el mango troceado con la batidora.

Ahora, añade la nata montada y la leche condensada y mezcla con la batidora de varillas. En el caso de que los mangos que uses estén muy maduros puedes prescindir de la leche condensada si lo prefieres.

Ahora ya puedes meter esta mezcla en la heladera.

Deja que se manteque en este aparato durante media hora o cuarenta minutos aproximadamente.

Helado de fresa

Este es un helado que te llevará un poco más de tiempo (ten en cuenta que hay un paso en el que tiene que reposar durante al cuatro horas en la nevera), pero que merece igualmente la pena.

Ingredientes

Trescientos gramos de fresas naturales y limpias.

Tres cucharadas de azúcar invertido.

400 mililitros de nata para montar.

Cien gramos de azúcar.

Un par de cucharadas de leche en polvo (opcional).

Dos o tres fresas (para trocear y adornar).

Elaboración

Antes de hacer este helado debes saber que la cubeta de la heladera tendrá que estar antes durante 24 horas en el congelador (dentro de una bolsa).

Trocea las fresas.

Ahora, en un recipiente que tenga suficiente profundidad (para evitar salpicaduras) añade las fresas, la nata, el azúcar invertido, la leche en polvo (en el caso de que la vayas a usar) y el azúcar.

Bate todo a conciencia.

Deja ahora que esta mezcla repose en la nevera durante al menos cuatro horas.

Una vez que haya pasado ese tiempo, pon la heladera en marcha e incorpora en ella esta mezcla.

Generalmente estará listo en unos 40 minutos. Revisa de vez en cuando y termina cuando veas que ya tiene la consistencia propia de un helado.

Y ya tienes tu delicioso helado de fresa. Echa encima las 3 o 4 fresas troceadas a la hora de servirlo. El que no vayas a consumir en el momento puedes introducirlo tranquilamente en el congelador dentro de un recipiente.

Si todavía no tienes heladera

Que no tengas heladera no significa que no puedas hacer este helado. Simplemente cambian un poco los pasos y tendrás que estar algo más pendiente: en ese caso, introduce los ingredientes en un recipiente con tapa después de haberlos batido y mételo en el congelador. Saca el helado cada cuarenta minutos y remueve bien, repitiendo este proceso unas 3 o 4 veces.

Como habrás visto, estos y otros muchos deliciosos helados son facilísimos de preparar, y mucho más si se hace con una heladera que se encargue de hacer gran parte del trabajo. Además, son riquísimos, seguro que repites.