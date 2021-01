El área de mantenimiento del Ayuntamiento va retomando la normalidad progresivamente tras el temporal de nieve y frío

Miércoles, 20 de enero de 2021

Según informan desde el consistorio, aún se mantiene a parte de la plantilla en la retirada de hielo y nieve hasta finalizar estos trabajos

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha informado que en esta semana el personal el área de mantenimiento y limpieza del consistorio está regresando a las tareas habituales de este departamento después de la intensa labor realizada estos días en las retirada de hielo y nieve a causa de la borrasca Filomena y de la ola de bajas temperaturas que han hecho aún más difíciles estos trabajos. Según informan, aún se mantiene a parte de la plantilla en la retirada de hielo y nieve hasta finalizar estos trabajos.

Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, ha indicado que “se han esparcido alrededor de 40.000 kilos de sal y todo el personal del área de mantenimiento y operarios de limpieza han estado desde el pasado viernes 8 de enero con dedicación prácticamente exclusiva a estas labores. A pesar de ello, la situación ha sido muy complicada pues las bajas temperaturas han seguido formando placas de hielo de gran dureza, lo que ha hecho que las tareas hayan sido arduas y lentas y seguimos trabajando para la retirada total”.



La primer edil ha indicado que de nuevo “nos gustaría agradecer la implicación y el trabajo de todo el personal en esta situación y, por supuesto, la labor realizada por Protección Civil y Policía Local. También me gustaría destacar la importante colaboración vecinal y apoyo de voluntarios en estos días tan complicados. Y, como no, pedir disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y la paciencia que han tenido por todo este temporal que no sólo ha provocado peligro de circulación en las vías sino otros daños colaterales con las consiguientes consecuencias para el desarrollo normal del vecindario”, concluye Miguélez.