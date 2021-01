Profesionales de peluquería protestan ante la Subdelegación del Gobierno  para reclamar la bajada del IVA 

Profesionales salmantinos de peluquería, barbería y estética se manifestaban esta mañana en la plaza dela Constitución, ante la Subdelegación del Gobierno, para pedir la bajada del IVA al 10% en este sector.

El acto, respaldado por la Confederación Empresarios de Salamanca (CES) y por la Cámara de Comercio, cuyos presidentes José Vicente Martín Galeano y Benjamín Crespo, estuvieron presentes, consistió en una concentración, así como la lectura y entrega de un manifiesto a la subdelegada del Gobierno, María Encarnación Pérez Álvarez.

Ver vídeo de la lectura del manifiesto

La concentración formaba parte de una movilización nacional promovida por la plataforma de imagen personal Creer en Nosotros en 77 municipios de toda España, doce de ellos de Castilla y León. La reclamación de la aplicación del IVA reducido al sector la justifican porque en 2020 perdió el 48,1 por ciento de sus trabajadores, lo que supone más de 52.000 empleos por el impacto que está teniendo el coronavirus, según los datos de la IV Oleada del estudio de impacto económico de la crisis de la COVID-19 realizada en diciembre.

Comunicado de la Protesta Nacional del sector de la Imagen Personal:

Desde la plataforma de imagen personal CREER EN NOSOTROS del sector de peluquería, barbería y estética al que representamos queremos hacer un llamamiento a los medios de comunicación de este país para pedirles que nos ayuden a hacer visible el gran problema de nuestro sector.

El sector de la imagen personal se encuentra en una situación crítica. Lo estamos diciendo a gritos y no estamos siendo escuchados.

Somos un sector esencial, y así nos ha reconocido el gobierno durante la pandemia.

Una actividad esencial debe soportar un IVA reducido del 10%. Y el gobierno, en su afán recaudatorio, se empeña en cobrarnos un IVA general del 21%

Nos arrebataron nuestro IVA reducido en 2012 diciéndonos que sería de manera temporal para paliar la crisis económica. Nos subieron el IVA del 8% al 21%. Una subida de 13 puntos que la mayoría decidimos asumir y no repercutir al cliente. Primero porque en la situación de crisis que nos encontrábamos, esa subida de precios tan grande hubiese provocado que muchos de nuestros clientes no se pudiesen permitir acudir a nuestros salones. Y segundo porque nos dijeron que era temporal y volveríamos a recuperar nuestro IVA reducido. Esto provocó el cierre de miles de salones.

También aplicaron la misma subida a otros sectores como cultura, cines, floristerías,…etc. A todos estos sectores ya les devolvieron su IVA reducido e inexplicablemente nuestro sector sigue con un IVA general del 21% pese a ser reconocido por el gobierno como SECTOR ESENCIAL.

El 27 de noviembre del 2017 PSOE presenta una PNL para devolvernos nuestro IVA reducido apoyado por Unidas Podemos, PNV y ERC, y aprobada en 2018. Entonces eran los partidos de la oposición. Curiosamente esos partidos son los que ahora gobiernan. Y no solamente no aplican lo que aprobaron sino que, hace unos días VOTARON NO a una PNL que pedía exactamente lo mismo y que fue presentada por VOX.

El día 1 de diciembre el BNG presentó una enmienda pidiendo que se nos devuelva nuestro IVA reducido y volvieron a votar “NO”.

¡ESTO NO SE ENTIENDE, NUESTRO SECTOR ESTÁ AHOGADO Y DECEPCIONADO!

Queremos exponerles la situación actual:

Nuestro sector ya estaba ahogado por la presión fiscal antes de la pandemia. Ahora hemos de sumar los gastos para aplicar los protocolos contra la Covid y la reducción drástica de la facturación como consecuencia de la limitación de aforo y de la falta de eventos sociales. Estamos, en el mejor de los casos al 50% de facturación.

Según los estudios realizados:

• Más del 20% de las peluquerías, barberías y estéticas no tienen capacidad para llegar a Navidad.

• El 58% no podrá sobrevivir más de 6 meses.

• Se calcula que 27.000 salones de los 48.000 que existen cerrarán.

• Este sector tiene más de 150.000 trabajadores/as en España ( el 85% son mujeres autónomas) y generan 50.000 trabajos indirectos.

• Se perderán 75.000 puestos de trabajo con sus correspondientes cotizaciones a la seguridad social.

• El estado reducirá la recaudación del IVA a la mitad ya que la mitad de los centros cerrarán.

• El estado tendrá que asumir también el coste de las prestaciones por desempleo de esos 75.000 trabajadores.

• Y por último, muchas trabajadoras que se quedarán sin empleo y con pocas posibilidades de encontrar otro, optarán por ir a casa de sus clientas de toda la vida a peinarlas, teñirlas,… provocando el aumento de la economía sumergida.

Nos negamos a creer que A NUESTROS POLÍTICOS NO LES IMPORTE NUESTRO SECTOR, que cierren 27.000 centros de peluquería, barbería y estética y que se pierdan 75.000 puestos de trabajo.

Le pedimos al gobierno que NO MIRE PARA OTRO LADO y haga lo correcto y lo que se espera de los políticos que nos representan.

¡ SOMOS ESENCIALES Y EXIGIMOS EL IVA REDUCIDO DEL 10% QUE NOS PERTENECE!

Si esto no se soluciona, el día 20 de enero vamos a salir a la calle en todas las ciudades de España, nos hemos unido autónomos, trabajadores y asociaciones del sector. Ya tenemos organizadas más de 75 concentraciones para ese día y siguen en aumento. Y a partir de esa fecha vamos a seguir saliendo a la calle con regularidad para reclamar el IVA reducido que nos pertenece.

¡ No vamos a parar hasta que nos escuchen!

Nuestro sector está más unido que nunca. PLATAFORMA DE PELUQUEROS UNIDOS DE ESPAÑA, ANEIP, UEPECO, APEBEMA, PYME-REAL,… además de muchas asociaciones, federaciones y colectivos se unen a estas propuestas.

Nos sentimos todos orgullosos de esta unión y seguiremos luchando por ser cada día más y más fuertes. Les pedimos que publiquen y difundan nuestras propuestas y necesidades. Muchas gracias.