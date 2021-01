Suspendido de nuevo por el coronavirus el mercadillo sabatino de Ciudad Rodrigo

Martes, 19 de enero de 2021

El alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias decretó en la mañana del martes, mediante un Bando, la inmediata suspensión del tradicional mercadillo que se celebra todos los sábados por la mañana en la ciudad a lo largo del Paseo Fernando Arrabal y la zona del Registro, que en las últimas semanas ya había contado con pocos puestos debido a las malas condiciones meteorológicas. La nueva medida se toma por culpa del coronavirus, ante el actual volumen de casos que se viene registrando en la zona, que obliga a “adoptar medidas, especialmente en el ámbito familiar y social, para proteger la salud de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad, y reforzar el sistema de salud en nuestra Comunidad Autónoma”.

Se trata de la tercera ocasión en que el mercadillo sabatino es suspendido temporalmente por culpa del coronavirus: no se celebró en los meses de confinamiento domiciliario y los meses posteriores (no hubo desde mediados de marzo hasta principios de julio); y tampoco en septiembre, tras detectarse varios casos entre los vendedores. A diferencia de ésa suspensión, la decretada ahora no tiene fecha de finalización, indicándose en el Bando que el mercadillo se reanudará “cuando las circunstancias sanitarias lo permitan”. En ese mismo Bando se recomienda a la ciudadanía “respetar escrupulosamente las medidas sanitarias, especialmente el distanciamiento social y evitar encuentros prescindibles”.