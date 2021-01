Fevesa condena la presunta participación de la presidenta de Jóvenes Vecinos en la fiesta ilegal de la calle Toro

Lunes, 18 de enero de 2021

En esa fiesta, que tuvo lugar en la noche del 27 de diciembre, fueron identificadas 31 personas, quienes han sido objeto de expedientes sancionadores resueltos con multas de 3.000 a 20.000 euros

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa) ha condenado "enérgicamente" la presunta participación de la presidenta en funciones de la asociación Jóvenes Vecinos de Salamanca, Sarah Santaolalla, quien también fue en las listas del PSOE en las últimas elecciones municipales, en la fiesta nocturna ilegal en una discoteca de la calle Toro de Salamanca.

En esa fiesta, que tuvo lugar en la noche del 27 de diciembre, fueron identificadas 31 personas, quienes han sido objeto de expedientes sancionadores que ya han sido resueltos con multas de 3.000 euros para 28 de ellos, dos de 5.000 euros, una de 15.000 y otra 20.000 para la empresa del titular del local y del hotel próximo en el que también se desarrollaron los hechos.

"En caso de confirmarse, condenamos enérgicamente, como no podría ser de otra forma, los hechos mencionados por constituir un comportamiento irresponsable que en nada contribuye a frenar la pandemia de Covid-19. No obstante, queremos mencionar que la aludida no tiene cargo ni responsabilidad alguna dentro de la Federación", ha reseñado Fevesa en el comunicado.

Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, quien lideraba la lista en la que también aparece el nombre de la presunta participante en los hechos, ha reseñado a través de Twitter: "Las sanciones contra quienes incumplen las normas deber ser ejemplares y pagarse en su integridad. En todos los casos y sin que queda duda: quien incumple, debe pagar su responsabilidad".