UNIONISTAS: Andanzas del equipo milagro.

El 16 de enero pasado, Ángel Rodríguez de marca.com, escribía acerca del equipo salmantino. “Ad astra per aspera” (A las estrellas por el camino más difícil), es la frase que aparece en el escudo de “Unionistas”. Marca la filosofía, los valores y la idiosincrasia de un club de fútbol diferente. “El camino más difícil cada vez parece más despejado para una entidad que lo está consiguiendo de una manera distinta a la que gobierna en el fútbol en estos tiempos que corren”. (…) “Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que el club charro tiene más de 2.500 dueños, todos esos socios que esta temporada han decidido estar al lado de un equipo que mezcla fútbol y romanticismo sin renunciar a competir al máximo. “Un socio, un voto”, no se cansa de repetir Miguel Ángel Sandoval, presidente del conjunto salmantino”.

La pasada temporada merodeó el descenso a Tercera división. Hernán Pérez dirige al equipo desde el banquillo y es uno de los recién llegados este verano proveniente del Langreo. Los números de Unionistas, hasta ahora, son extraordinarios. Como dice el presidente, “¿Segunda división? Puff… lo veo bastante lejos, es complicadísimo. Queda toda la segunda vuelta, aún no sabemos si quedaremos entre los tres primeros. Ojalá en unos meses estemos hablando de esto”. El míster también concretó: “Hay 102 equipos, sólo suben cuatro a Segunda y hay muchos con los que nosotros no nos podemos ni comparar: Deportivo, Burgos, Badajoz, Ibiza, Hércules… Nosotros a esa dimensión todavía no llegamos”.



Sin embargo, el presidente Sandoval apostilla: “Es un año en el que se puede conseguir por el sistema de competición. Llevamos muchos puntos, hay que ver cómo queda la segunda vuelta. Lo que hablemos ahora son castillos en el aire. Si hay un año que se puede soñar es éste, un año tan utópico, tan unionista, como digo yo”. Hernán Pérez asegura que “Jugar sin público lo cuantifico en cinco puntos menos…” Claro que todos los entrenadores pueden decir algo parecido. Ahora bien, Unionistas tiene una afición muy incondicional que ayuda en los momentos difíciles. Y son capaces de soportar con mucho entusiasmo los puntos débiles de la Entidad y, por supuesto, del equipo. El milagro de Unionistas puede producirse igual que se produjeron otros desde su creación en 2013.

Salamanca, 21 de enero.2021