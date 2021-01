Alfonso Fernández Mañueco: “No estamos en rebeldía, ampliamos el toque de queda como autoridad delegada del Gobierno”

Lunes, 18 de enero de 2021

Carlos Alsina entrevistó este lunes en Onda Cero al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Estos son los titulares que dejó la entrevista:

“No me he declarado en rebeldía con el Gobierno central. Castilla y León tiene un gran compromiso con la constitución y con el gobierno”.

“En estos momentos estamos en una situación excepcional, como dice el estado de alarma, estamos viviendo una situación inédita y requiere decisiones excepcionales”.

“Necesitamos, teniendo en cuenta la incidencia y el ascenso elevado que vemos en los datos, medidas que protejan la salud de las personas y que hagan el menor daño a la economía”.

“Agotamos todas las posibilidades y hemos tomado esta decisión, conscientes de que protege la vida y también el empleo y la economía en nuestra tierra”.

“El decreto de estado de alarma en sí mismo es opinable e interpretamos que el horario nocturno se puede ampliar”.

“Me gustaría que el Gobierno hubiera dado un paso al frente y que todos estemos con ellos en esa vanguardia de la defensa de la vida, la salud, el empleo y la economía”.

“Nuestros servicios jurídicos han interpretado que podemos tomar esta decisión y lo hemos hecho”.

“Soy consciente de la responsabilidad que asumo, pero mi mayor responsabilidad es cuidar la salud y el sistema sanitario”.

“Hemos tomado otras medidas como cerrar el interior de la restauración, centros comerciales… esas medidas en noviembre fueron eficaces”.

“Necesitábamos adoptar medidas complementarias como la de adelantar el toque de queda”.

“Hablé con el ministro Illa, fue una conversación correcta en la que cada uno esgrimíamos nuestro punto de vista. Me pidió que esperara a tomar la medida de adelantar el toque de queda”.

“El estado de alarma podría haber dicho que a la hora de tomar decisiones necesitara la aprobación del gobierno, pero ha trasladado la responsabilidad de tomar decisiones a las comunidades autónomas”.

“Tenemos que ser rápidos y ágiles a la hora de tomar decisiones. Ahí nos encontraremos todos”.

“Las medidas que hemos tomado han sido insuficientes en estos momentos. Nos lo dicen nuestros expertos, incluso alguno que ha trabajado para el gobierno, que la incidencia se está multiplicando por cinco en Castilla y León”.

“Tenemos que tomar medidas complementarias a las que tomamos en noviembre”.

“La Comunidad de Madrid tiene peculiaridades distintas a Castilla y León. Tenemos un mayor porcentaje de población en residencias, tenemos un sistema sanitario menos flexible, una población más vulnerable…”.

“Hemos multiplicado por tres las plazas UCI, estamos vacunando, en estrategia de diagnóstico estamos liderando… no son solo medidas restrictivas, sino también apostamos por la prevención”.

“Esta decisión la adoptó como autoridad delegada del Gobierno de España. Se ha acudido al tribunal supremo y nos dirá que hacer, pero no tenemos que ir por vía jurídica, sino política”.

“La decisión está dentro del estado de alarma, porque es interpretable. Le hemos dicho al ministro Illa que había que ampliar este horario. Es el camino por el que tiene que ir el gobierno de España”.