El III Senior abre el año con una holgada victoria tras un inicio que no lo hacía sospechar

Domingo, 17 de enero de 2021

La pandemia del coronavirus ha provocado que haya habido que esperar hasta el 17 de enero (muchísimo más tarde de lo habitual) para que el Pabellón de Conde de Foxá de Ciudad Rodrigo acoja su primer partido de fútbol sala del año 2021, protagonizado por el Senior del III Columnas frente a La Bañeza, equipo que ya había estrenado el nuevo año la semana pasada (con una victoria), a diferencia de los mirobrigenses, aún inéditos en este ejercicio hasta la tarde dominical.

Tras haber arrancado bien la liga en diciembre con una ajustada victoria y un empate, el III Columnas logró frente a La Bañeza un triunfo que acabó por ser muy holgado, algo que era bastante difícil de pronosticar viendo la primera parte (que fue muy igualada y entretenida aunque el III Columnas fue progresivamente dominando cada vez más), y las oportunidades que tuvieron los visitantes en el inicio de la segunda, cuando el marcador todavía era accesible para ellos (un 3-1).

ASÍ FUE EL PARTIDO

Ese buen inicio de La Bañeza ya se había producido en el primer tiempo, cuando entraron bien en el partido, controlando los compases iniciales y teniendo algunas intentonas de gol, siendo las más claras dos opciones que salvaron los mirobrigenses cuando los tiros ya habían puesto dirección a la portería: en el 4’, entre Marchena y Motta desviaron el balón a córner, y en el 7’, Álvaro tapó el balón sobre la misma línea.

Poco después, Álex Francisco cortó una contra peligrosa, y un jugador frente a Marchena envió el balón alto, cuando lo tenía fácil para marcar. El III Columnas, por su parte, fue ganando ritmo con los primeros cambios, empezando a estirarse y a mirar arriba, con un par de remates de Jorge Crespo (uno lo detuvo el portero y el otro se marchó por poco), y otro raso de Carlos que despejaron casi en línea de gol.

La Bañeza había estado más cerca de estrenar el marcador, pero quién lo hizo, en el 11’, fue el III Columnas, en una buena acción en la cual Jorge Crespo se plantó frente al portero, quién le sacó su tiro inicial, saliendo por el aire el balón, que fue rematado por Álvaro de cabeza al fondo de la red. El gol sentó muy bien a los locales, que empezaron a generar muchísimo más peligro, con hasta tres intentonas de Motta, una acción de Cholo y Motta, y otro tiro de Jorge Crespo.

Esos buenos minutos se certificaron en el 16’ con el 2-0, obra de Cholo, con un fuerte remate desde cerca por la izquierda con poco ángulo. Tras este tanto, el encuentro entró en unos minutos de cierta locura, con múltiples idas y venidas, en los cuales cayó el 2-1, tras golpear en Motta y desviarse un tiro visitante que posiblemente habría acabado fuera. Dentro de la locura de esos minutos, La Bañeza casi empata al minuto siguiente, sacando una primera opción Marchena, y estrellándose la segunda intentona en el larguero.

En la otra parte del campo, Motta metió en el 19’ un balón a Marcos que éste transformó en un disparo raso cruzado que se fue por muy poco. Todo apuntaba a que el partido se iría al descanso con el 2-1, pero Marcos sumó un tanto más a la cuenta mirobrigense a 15” para el asueto con un tremendo zambombazo desde 3/4 tras dejarle el balón Miguel para su llegada. El III Columnas no bajó el pistón, y a 6” para el final Marchena hizo un saque que casi convierte en gol Carlos.

Aunque la primera posesión del segundo tiempo fue del III Columnas, y muy larga, La Bañeza rozó el gol tres veces antes del 1’10”: una falta que se perdió, un intento de elevarle el balón a Marchena que éste tocó acabando en córner, y un remate al larguero. Tras salvar este momento de apuro, el III Columnas empezó a encontrarse cómodo, firmando enseguida Jorge Crespo un disparo de media distancia que repelió el portero con un paradón.

La segunda parte apuntaba de nuevo a un buen entretenimiento, pero la tendencia se empezó a romper en el 24’, con una buena contra de Carlos y Jorge Crespo que acabó con un penalty del portero sobre Carlos que transformó Jorge Crespo. Antes de acabar ese minuto cayó el 5º, en una buena combinación mirobrigense que resolvió en el área visitante Carlos (entre media de esos tantos, eso sí, Marchena despejó una falta peligrosa de media distancia).

A partir de ahí, el dominio mirobrigense fue ya muy claro, generando acto seguido mucho más peligro, como por ejemplo un balón que metió Jorge Crespo que Álvaro no pudo aprovechar por poco, y un zambombazo de éste mismo jugador que el portero envió a córner con una palomita. Entremedias, Jorge Briz metió un pie salvador para evitar un tiro franco desde el borde del área.

Justo en el inicio del 29’, cayó el 6-1, producto de un saque en largo de Marchena para Motta, quién hizo un primer remate que despejó el portero, volviéndole el balón, que esta vez sí metió para dentro. Aunque quedaban casi 12 minutos, el partido prácticamente murió con este gol, viviéndose a partir de ese momento un largo descontar de minutos, ya que el III Columnas siguió conservando la posesión, gastando mucho tiempo moviendo y moviendo el balón.

La Bañeza pidió tiempo muerto a 5 minutos para el final, pero el partido cambió poco, no sacando siquiera portero-jugador (curiosamente, se desplazaron con 3 porteros y sólo jugó uno), de tal modo que David, que jugó esa recta final, no tuvo demasiado trabajo (estuvo atento para anticiparse a dos balones y no meterse en problemas). En los últimos compases, se vivió un último momento de aceleración, cayendo el 7-1 en el penúltimo minuto de la mano de Miguel, que robó el balón arriba y resolvió. Para cerrar una tarde que de forma inesperada acabó por ser cómoda, el portero visitante sacó una buena intentona de Julio.