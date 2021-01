Domingo, 17 de enero de 2021

El que fue concejal de Turismo durante la legislatura anterior, Ángel Orgaz, ha ofrecido esta pasada semana, una rueda de prensa en la que ha valorado la gestión del equipo de Gobierno de Béjar en el área de Turismo, resumiéndola con las palabras “El temporal Mª Elena que por donde pasa, arrasa”.

“Se pierden subvenciones porque no se hacen ni se presentan proyectos, se rompen relaciones con Portugal y nunca se han reunido con el Diputado de Turismo ni con la Consejería de la Junta”, A. Orgaz

Orgaz ha puesto sobre la mesa los graves incumplimientos del actual equipo de Gobierno, con un concejal de Turismo que ha faltado al 50 % de las Comisiones de Turismo, en las que solo se ha tratado en año y medio un único asunto, “acabar con la empresa adjudicataria de la Oficina Municipal de Turismo”.

La Oficina de Turismo de Béjar fue creada por el Partido Popular, que optó por un modelo externalizado que trabajara para el ayuntamiento de Béjar, así se mantuvo a lo largo de muchos años, e incluso en épocas de alcaldes socialistas. Ha sido la actual alcaldesa, Mª Elena Martín, la que ha decidido cambiar el modelo externalizado, a una gestión directa del servicio, de forma unilateral, sin contar con la oposición, ni con la prometida mesa de Turismo que iba a crear el Grupo Ciudadanos. Ángel Orgaz considera el cambio como una forma más de llevar la contraria a lo que el PP había construido con anterioridad, al igual que está pasando con otros muchos proyectos implantados y consolidados en la ciudad.

El Concejal Popular piensa que no se trata de que la Alcaldesa haya querido mejorar el modelo existente desarrollando uno nuevo, puesto que durante año y medio el concejal de Turismo, JM Muñoz Acha y la Alcaldesa, apenas se han pasado ni para conocer las instalaciones, dejando en total abandono a la empresa adjudicataria, aislada y apartada de la gestión municipal. Señalando “lo que se ha visto de Turismo en la ciudad, en este último año y medio ha sido lo que la empresa que llevaba la Oficina ha hecho por su cuenta, realizando su labor sin ningún apoyo del Ayuntamiento”.

El cambio de modelo de gestión de la Oficina de Turismo fue llevado al pasado Pleno y aprobado con los votos de Tú Aportas y Ciudadanos, argumentado en un ataque directo a la empresa adjudicataria, al anterior Alcalde y a su Concejal de Turismo, sin base alguna en mejoras, nuevos proyectos o nuevas formas de desarrollo de programas de actuación. El Grupo Municipal Popular pidió que se dejara el tema encima de la mesa para que fuera estudiado entre todos los grupos, pero fue rechazada su propuesta, al igual que viene pasando con cualquiera que presente este grupo.

Ángel Orgaz, ha añadido que lo único que se conoce del nuevo modelo es que ahora se encargará de la Oficina de Turismo de Béjar un trabajador municipal y que el servicio va a ser más caro para las arcas municipales. Además también se conoce que ha habido un proceso de selección de un técnico que se ha llevado a cabo con unas bases que el propio Ayuntamiento ha tenido que anular y volver a redactar, ante el recurso de reposición presentado por su grupo, al que se ha respondido denegándolo, una vez que cambiaron dichas bases.

Este retraso ha supuesto que no hubiera nadie contratado cuando la empresa ha dejado la Oficina de Turismo y la Alcaldesa se ha visto obligada a contratar a un auxiliar de museos y a encargarle a la Técnica de Media Montaña, que se hicieran cargo del servicio para no tener que cerrar las instalaciones. Un procedimiento que siembra muchas dudas sobre si el servicio puede ser asumido por un Auxiliar de Museos y si la Técnica de Media Montaña tiene entre las atribuciones recogidas en su contrato la de atender el servicio de la Oficina de Turismo.

Orgáz también ha criticado que se cerrara la Oficina Municipal de Turismo durante varios meses, en plena pandemia, cuando sectores como el de la hostelería más necesitaban de asesoramiento y apoyo, impidiendo con ello que se realizarán muchos de los trabajos asignados dentro de sus competencias, a mayores de la atención presencial, y para los que la empresa adaptó todos sus sistemas, en tiempo record, para poder cumplir con sus responsabilidades mediante el teletrabajo, en el tiempo que duró el confinamiento.

En cuanto a otras actividades que se llevaban conjuntamente entre la Oficina y la Concejalía, estaba la asistencia y organización de ferias. Este año ya ha salido publicado el calendario para 2021 y de las 61 ferias programadas en la provincia de Salamanca, ninguna en Béjar, mientras que otras ciudades del mismo tamaño, como Ciudad Rodrigo, tiene programadas 12, Alba de Tormes cuatro y poblaciones mucho más pequeñas, como Macotera, Vitigudino, Morile, Cepeda, Lumbrales, Linares o San Martín del Castañar, por citar algunas, tienen sus ferias.

“El Ayuntamiento de Béjar ha abandonado todas las relaciones con Portugal en materia de Turismo”

Orgáz ha manifestado, que ni el Concejal ni la Alcaldesa han querido tener nunca relación alguna con el Diputado de Turismo, se han roto las relaciones con el Presidente de la Diputación al que la Sra. Martín insultó en la primera reunión concertada con él, y nunca se ha establecido ningún contacto con la Consejería de Turismo, en el último año y medio.

Ha añadido que se ha contratado más personal en museos, mientras que los espacios se han mantenido cerrados y algunos continúan actualmente sin abrirse, unas veces se han sustituido las vacaciones del guía de El Bosque y otras no, lo que hace pensar que el personal que en algunas ocasiones ha cubierto el servicio no estaba contratado para ello y se le ha movido desde su puesto de trabajo; la Plaza de Toros ha estado falta de mantenimiento, situación denunciada por asociaciones y que se pudo ver en las imágenes aéreas de la Vuelta Ciclista a España, y además ha estado cerrada desde antes de la pandemia, sin explicación y dejando a autobuses de turistas en la puerta.

El Concejal Popular ha mencionado la visita de la Ministra a Béjar a hacer campaña electoral y se pregunta qué ha sido de la Red de Turismo Industrial que prometió, olvidándose de que Béjar ya estaba en esa red desde 2018, y de la que nunca más se ha vuelto a saber desde que el Grupo Socialista entró a gobernar. Y también ha recordado la Red de Juderías, denostada por la actual Alcaldesa cuando estaba en la oposición, por considerar muy cara la cuota anual que Béjar tenía que pagar, y de la que ella aceptó una subida en la primera asamblea a la que asistió.

Orgaz ha recordado también la declaración de la Fiesta de Interés Turístico Internacional de Béjar, el Corpus, manifestando: “no nos quitan el título porque seguramente no se estén acordando de ella”, ya que no ha habido ni una sola iniciativa para su promoción en este año de pandemia, en la que no se han podido hacer procesiones, pero se podrían haber hecho muchas otras cosas.

Además se ha preguntado qué ha pasado con los fondos europeos y el 1’5 % cultural, añadiendo que no se han pedido subvenciones, se han abandonado los Fondos Interreg, no se han hecho ni presentado proyectos, se han roto todas las relaciones con Portugal, “ni Guarda, ni Pinhel, ni Fundao, ni Bussaco, ni Lisboa, ni Amarante, teníamos una persona autónoma que colaboraba con nosotros en esas relaciones con el país vecino y no se la ha vuelto a ver por Béjar”.

Ángel Orgaz ha concluido diciendo que actualmente es cuando no hay una concejalía de Turismo en Béjar, mientras un concejal del equipo de Gobierno está cobrando por su gestión. “Ni él, ni la Alcaldesa hacen otra cosa que arrasar con todo lo que se había conseguido”.