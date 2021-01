Obituario a Carlos Blanco

Foto presentación libro “LA BRUJA PIRUJA”

Hoy es un día triste aunque luzca el sol y el termómetro marque 3 grados positivos. Miro al firmamento y veo oscuridad, ausencia, pena y dolor. Un amigo ha fallecido, 16 de enero de 2021. Padre de familia y amigos de sus cercanos.

Ha sido recibir la noticia y aunque esperada, fue como un jarro de agua fría. No he podido evitarlo y por unos momentos me derrumbé. Me he puesto a llorar con vosotras. A vuestro lado, con la lámpara encendida y las manos unidas, las palabras sobran.



Recuerdo las ganas de vivir, de luchar, de disfrutar con tu mujer, Rosa y la hija Celia

¡Ilusa de mí, dándote ánimos, confiando en que el final no fuera tan rápido!. Pero no pudo ser.



Éramos muchos los que sentimos cariño por ti. En mi caso fueron 8 años trabajando como colaborador en radio Oasis, PASEANDO POR EL BULEVAR, tenias tú espacio cada 15 días, Carlos y la naturaleza.

Amabas el campo, conocías el canto de los pájaros, eras un crack imitando con la palma de tus manos el trinar de los parajillos. El sentir de plantas y arbustos…

Recuerdo tu frase: “Durante la noche, algunos árboles bajan sus ramas hasta 10 centímetros, antes de volver a levantarlas con el sol. El proceso es tan lento y sutil que poco los creemos”.



Estoy escribiendo estas letras y no puedo dejar de emocionarme. ¡Madre mía! El ser humano es tan frágil Al amanecer estamos resplandecientes, y al atardecer, somos paja que consume el fuego.

Rosa y Celia… por fin descansa.





Carlos se ha ido, pero vosotras seguís siendo el puente que nos une:

Juan 5:28,29:"No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas+ oirán su voz 29 y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida,+ los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio".



Y Hechos 24:15: "y tengo esperanza en cuanto a Dios, esperanza que estos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección de justos "



Inevitablemente morimos debido a nuestra imperfección, pero llegará el día, para los que creemos en Jesús, el futuro trae la Resurrección.



Amigo del alma, volveremos a vernos plenos de vida e ilusiones.



Te recuerdo en mis oraciones.

Isaura