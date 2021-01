Unionistas suma un valioso punto en un día muy complicado en Compostela (0-0)

Sábado, 16 de enero de 2021

Los del Reina Sofía sufrieron mucho para no perer ante los del Vero Boquete en un choque en el De la Nava se lesionó nada más empezar la segunda parte

Unionistas sumó un valioso punto en un día muy complicado en Compostela (0-0). Los del Reina Sofía sufrieron mucho para no perer ante los del Vero Boquete en un choque en el De la Nava se lesionó nada más empezar la segunda parte. Así, los de la capital pusieron fin a una racha de cinco encuentros seguidos ganando -aumentaron a seis sin encajar y siete sin perder- y siguen líderes con una holgada diferenia sobre el segundo.

Por su parte, Hernán Pérez decidió contar la figura de Íñigo Muñoz como titular por primera vez, mientras que Mario Gómez se quedó en el banquillo tras superar la COVID-19 y no saltó al verde al no haber completado más de un entrenamiento con el resto de sus compañeros, por lo que hubo pocas variaciones con respecto al triunfo en Ferrol. Miki, Gallego y Diego González no viajaron.

El duelo arrancó con suma igualdad entre ambos conjuntos, con la idea de tener el balón en su poder y llevar el peso del juego. Sin embargo, el Compostela, que no contó con Casas, fue el que se impuso en dicho aspecto y poco tardó en empezar a generar llegadas sobre el marco de los de Salamanca. Además, Marín dio el susto al tener que ser atendido tras recibir un fuerte pisotón en el tobillo y retirarse del tapete verde, aunque posteriormente regresó.

A partir del 22’, los gallegos empezaron a disponer de numerosas ocasiones de peligro para marcar. Juampa mandó el primer aviso y Bicho la envió a las nubes poco después. Por fortuna para los de rojo, Miguel Serna estuvo a un nivel sublime con varias intervenciones de muchísimo mérito para salvar a los suyos. Entre tanto, solo Íñigo Muñoz logró tener una ocasión a favor de Unionistas antes de que el duelo se fuese al descanso con 0-0 y un ‘Compos’ muy superior.

Tras el paso por vestuarios, una presión de Aythami sobre Pato Guillén fue un espejismo, dado que las llegadas por los costados de los de Iglesias obligaron a que Serna no bajase la guardia. Por otro lado, De la Nava sufrió un golpe en la parte baja de la espalda y tuvo que ser sustituido por Montes. A la hora de juego, Aythami tuvo en sus botas el 0-1, pero falló en el uno contra uno frente a Pato Guillén, que en la jugada posterior metió otra manopla de escándalo. Finalmente, el marcador no se movió, a pesar de los numerosos cambios de ambos técnicos.

FICHA TÉCNICA

Compostela: Pato Guillén; Saro (Sanmartin, min. 75), Bicho (Baleato, min. 86), David Soto, Miki (Palmás, min. 86);Primo, Jimmy, Abelenda, Guille Torres; Pablo Antas y Juampa (Josiño Filgueira, min. 58).

Unionistas: Serna, Marín, Garay, Ramiro, Rojo; Acosta, Lama (Álex Rey, min. 68), Manu Viana (Carmona, min. 68), Muñoz (Josué, min. 75); De la Nava (Montes, min. 48) y Aythami (Dieguito, min. 75).

ÁRBITRO: Alejandro Lucena Palomo (colegio canario). Tarjeta amarilla a Antas, Jimmy; Montes y Garay.

ESTADIO: Vero Boquete. Con público.