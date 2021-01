El juego de la margarita

¿Es el confinamiento una solución? ya lo hemos padecido, 98 días ¿Nos hemos curado o solucionado el covid? No, aquella lucecita que nos mostró Sanchez, diciendo es su homilía sabatina:”Lo he derrotado…” nos permitió salir de casa, visitar tiendas, comprar, estrenar… El brillo era tan falso, como el reflejo de un papel de aluminio al sol. Fue otra falsedad más, la tercera ola ya estaba entre nosotros y no quería verse, mejor disfrutar de vacaciones, los niños volvieron a sus juegos y nosotros a nuestras charlas de cafetería. Hoy mes de enero, pasadas las fiestas o “días especiales “estamos peor. Bares, cafeterías, restauradores, permanecian cerrados ¿Dónde estaba el maldito covid-19? En los domicilios, en la relajación que da el calor de la calefacción y la copa de champaña. En no cumplir con el número de personas que deben reunirse, los grupos burbuja fueron saltados sin pértiga. ¿Qué pretenden los que ahora se quejan? Acabar con la mayor industria que tiene España, turismo y hostelería. Muchos han tenido que cerrar, otros reducir plantilla, otros… Los contagios se producen en los botellones y fiestas clandestinas. Beber en la calle está prohibido, fiestas que superen el número reglado igual ¿Que nos sucede a los españolitos? ¿De verdad somos tan irresponsables?... castiguen a quienes infringen las leyes con medidas que les hagan bajar la columna, La Filomena, nos dejó España, hecha un desastre, póngalos a limpiar las placas de hielo, peligro para fracturas y luxaciones a cualquier edad. La policía es avisada que se incumple la Ley… tomen nota de sus nombres, entreguen pico y pala y a limpiar calles y plazas. Ojalá CyL L fuera un referente para el resto de la nación, persigan a los delincuentes contra la salud. Son armas deambulando por las calles y no solo jóvenes, los mayores que lleven la mascarilla colgada de una oreja, de golilla, de codera, destapada la nariz… ¡ancianos brabucones! entre las bestias...

Reduciría la sobre información que dan los noticieros y prensa… se tergiversan noticias interpretadas por tertulianos que lo mismo hablan de nieve, temporales, política que de enfermedades víricas…ni idea. Hay personas mayores que su única actividad es ver la TV, tanta información no la digieren, les lleva a somatizar patologías. Aumentan, miedos, estrés, ansiedad, agravan enfermedades mentales… Busquen medias sanitarias o estamos abocados a la vacunación de rebaño, al final va ser la más efectiva. No vuelven a aterrorizarnos, el confinamiento tiene causas brutales para la salud física y mental.



¡HAY ALGO QUE NO CUADRA! el mal pensado diría… Se hacen pruebas serológicas, antígenas, PCRs ¿Es imposible que no haya intereses ocultos? Volviendo al confinamiento de principios del bisiesto, se consiguen dos cosas: A) no se resuelve el problema del contagio B) arruinamos económicamente y socialmente el país. Desastre doble. Ni en las peores condiciones un país debe hacer confinamiento domiciliario. Quiero saber que ocurrió con las gripes estacionales, catarros… ¿todo es covid-19? Ahora hacemos cuentas: La Unión Europea ha comprado 2.000 millones de vacunas. Cada vacuna cuesta de media 50 euros más los costes de mantenimiento a temperaturas bajísimas. Digamos que tirando por lo bajo, 120 millones de vacunas que ha comprado España que van a costar 6.000 millones de euros. En Europa somos 450 millones de habitantes, y según las encuestas, sólo el 37% quiere ponerse la vacuna.

Tienen que aterrorizarnos y encerrarnos para colocar las vacunas y justificar el despilfarro tan monstruoso que han realizado. Y justificar que la ruina de la economía era necesaria para acabar con un virus. Eso sí, si has dado positivo en las semanas anteriores a fallecer, contabilizas como fallecido por covid, aunque no haya tenido nada que ver el infame virus. Hay muchas subvenciones por cada fallecido por covid, para el hospital, la funeraria, la Comunidad Autónoma, el país, los medios de comunicación... ¡Ya!

saben tratarlo. Eso sí, si has dado positivo en las semanas anteriores a fallecer, contabilizas como fallecido por covid, aunque no haya tenido nada que ver. Que hay muchas subvenciones por cada fallecido por covid, para el hospital, la funeraria, la Comunidad Autónoma, el país, los medios de comunicación, ...

Dejemos de deshojar la margarita SI, NO, esto no es un juego, dennos transparencia, y tendrán credibilidad, con RESPONSABILIDAD SOCIAL, pondremos fin al desastre… la economía no se puede parar por unos insensatos.