Víctor Yenes: “Cuando se eliminen las restricciones, el sector servicios irá a mejor y tirará del carro del resto de las empresas”

Víctor Yenes, secretario general de CEOE-CEPYME Empresas de Salamanca, se muestra ilusionado por su nuevo puesto, cargo que define como una mezcla de sentimientos por la confianza que el comité ejecutivo de la Confederación ha depositado en él y, a la vez, su gran responsabilidad por los momentos tan difíciles de afrontar debido a la crisis generada por la pandemia.

En este contexto, explica para SALAMANCA AL DÍA que “la mayoría de empresas están ante una situación difícil y cambiante constantemente, dentro de la crisis sanitaria, hay sectores más afectados y otras actividades que no se vieron tan afectadas al principio por el boom que supuso el coronavirus, pero que se han ido adaptando. Salamanca es una ciudad y provincia más vinculada a los servicios y ahí es donde la actividad está teniendo más dificultades”.

En cuanto a los principales problemas de los empresarios, el secretario general CEOE-CEPYME Empresas de Salamanca, afirma que “lo que más piden las empresas es información rápida y veraz”. En este sentido, esta entidad, desde que se inició la pandemia, hizo un esfuerzo con el departamento de comunicación para estar más cerca de ellos, “nosotros somos una herramienta potente de saber informar bien a nuestros asociados porque nos llega mucha información de las administraciones y las organizaciones empresariales”. Así, a día de hoy, la organización ha enviado más de cien boletines informativos a los asociados.

Yenes considera que es vital “solventar las dudas y transmitir la información veraz en primer lugar, además, lo que los empresarios piden son ayudas para poder pasar el bache tan gordo. Creemos que si una empresa ha sido viable durante unos años, la administración tiene que sujetarla para que sigan después de la pandemia y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo”. Y es que, en su opinión, “lamentablemente, hay muchas empresas y puestos de trabajo que se quedarán en el camino”.

La relación entre CEOE-CEPYME Empresas de Salamanca con los sindicatos continua siendo estrecha y encaminada al entendimiento, por ello el día 11 de enero presentaron conjuntamente un escrito ante la Junta para impulsar el SERLA. Además, el diálogo es constante con las administraciones, con el fin de reivindicar las necesidades de las empresas y que las tengan en cuenta a la hora de poner en marcha medidas que les afectan.

Aunque la fusión con CES no está a la vista, el secretario general de CEOE-CEPYME Empresas de Salamanca reconoce que ha habido una serie de comunicaciones y contactos que no se culminaro. No obstante, destaca que “CEOE-CEPYME lleva cuarenta años al pie del cañón, siendo representante de los empresarios salmantinos y formando diálogo social junto a los sindicatos y, por lo tanto, esa fusión sería, en todo caso, dentro del ámbito CEOE-CEPYME Salamanca”.

Finalmente, Víctor Yenes analiza al futuro del tejido empresarial de Salamanca: “el presente es de incertidumbre y lo único que se puede hacer es mirar al futuro con positivismo en la medida en que la pandemia mejore, cuando se eliminen las restricciones, el sector servicios irá a mejor y tirará del carro del resto de las empresas, así el futuro económico irá mejor”.

