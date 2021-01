Nula actividad durante 2020 en las concejalías de Educación, Cultura y Festejos

Miércoles, 13 de enero de 2021

Los grupos municipales siguen haciendo balance del último año de gestión socialista del Ayuntamiento de Béjar. En la tarde de ayer, las concejalas del Partido Popular de Béjar, Olga García y Purificación Pozo, han ofrecido un acto informativo a fin de valorar el año 2020 en las áreas de Educación, Festejos y Cultura en el Ayuntamiento de Béjar.

Olga García ha calificado la gestión de la concejalía de Educación como "desierta, insustancial y vacía de contenido". Ha manifestado que por segundo año consecutivo, se han eliminado los certámenes literarios en la ciudad, consolidados desde hace más de veinte años, certámenes sin apenas coste, que se pueden realizar con o sin pandemia y que tenían buena aceptación. Del mismo modo, ha lamentado la falta de transparencia en la información que reciben los ciudadanos por la ocultación que se hace a la oposición de los asunto municipales, y ha puesto como ejemplos el intento de la concejalía de tapar la dimisión de la directora de la Escuela Municipal de Música y Danza o el intento de la Sra. concejala, Ana V. Peralejo de evitar dar cuentas sobre las ayudas de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca a los colegios de Béjar. Olga García ha lamentado que la actividad en Educación haya sido nula y que se haya perdido lo conseguido en las últimas legislaturas, considerando que “la Concejala ha llegado al Ayuntamiento a enriquecerse”.

En lo referente a la concejalía de Festejos, la Concejala Popular ha criticado que se no se hayan realizado eventos, más allá del Festival de Blues que se llevó a cabo mediante un procedimiento de adjudicación que ha calificado de “chapucero y plagado de irregularidades”, en el que se anunciaban los artistas, antes de conocerse el pliego y de haber sido adjudicado el contrato a la empresa organizadora. También se ha referido García a la multitud de contratos mejores que la concejala responsable del área está haciendo, lo que considera que es una forma de evitar concursos públicos y adjudicar a dedo.

Purificación Pozo, en su intervención, también ha lamentado que “el balance del área de Cultura del año 2020, haya sido igual de nulo que el del año 2019, cuando no había pandemia”. Considera que se ha abandonado por completo a los colectivos de la ciudad, músicos, artistas, grupos culturales..., añadiendo que se ha preferido optar por no hacer nada, y no aprovechar los numerosos espacios al aire libre que tiene Béjar para celebrar actos culturales seguros y que siempre habían sido utilizados para este tipo de actividades durante la temporada estival, como El Bosque, la Plaza de Toros, el Palacio Ducal, etc. Ha destacado que las únicas actividades realizadas han sido las organizadas por la Junta de Castilla y León a través de la Red de Teatros y el espectáculo de cometas que tuvo lugar precisamente en la villa renacentista.

Pozo ha asegurado que se han eliminado todas las actividades que ponían en valor las tradiciones y espacios culturales de Béjar, así como los grandes eventos que ya estaban consolidados en la ciudad, como el Festival de Cine; añadiendo que otras ciudades han optado por reinventarse y apoyar una cultura segura, como las ideas de autocine que el Grupo Popular propuso.

La Concejala Popular considera que en Béjar con el PSOE no hay lugar para la cultura y ha lamentado, una vez más, que no se traduzca en mejoras para la ciudad “el sueldo desorbitado de nuestra infame Alcaldesa”.