“Se vuelven a ensañar con nosotros sin ningún tipo de argumento, nos tienen arruinados”

Martes, 12 de enero de 2021

Los profesionales del sector están “tremendamente indignados” porque llevará al cierre definitivo de varias empresas, “se están cargando la economía y nosotros no somos la causa del problema sanitario”

Cerca de 50 instalaciones deportivas de Salamanca, entre clubes deportivos, gimnasios y centros de entrenamiento, tendrán que cerrar este miércoles, debido a las nuevas restricciones anunciadas por la Junta de Castilla y Léon. Desde el inicio de la pandemia es la tercera vez que se ven obligados a detener su actividad, por lo que el enfado de los profesionales del sector es tremendo.

“Se vuelven a ensañar con nosotros sin ningún tipo de argumento. La Junta, sin ningún criterio, toma esta decisión cuando en otras comunidades, como en Extremadura, no cierran las actividades deportivas”, afirma Javier Sanz, presidente de la recién creada Asociación de Gimnasios Salmantinos (AGS), que está integrada en la Confederación Empresarios Salamanca (CES) y cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca.

“Nos tienen arruinados, no nos lo comunican, ni en tiempo, ni en forma, no hay ayudas reales, es vergonzoso y les deseo lo peor. Tendrán que responder por esta negligencia porque no son realistas, los focos están en otros sitios y no en nuestros centros”, añade.

Y es que, los responsables de los gimnasios salmantinos están “tremendamente indignados” porque “esto supone el broche final para el sector, cuando hemos demostrado que nosotros no podemos ser causa de contagios porque nuestras instalaciones están casi vacías, ni siquiera llegamos al 33% del aforo y triplicamos la distancia de seguridad”.

Por todo esto, desde AGS piden “que nos marquen criterios, que se nos permita trabajar porque estamos perdiendo usuarios, que nos intente ayudar de manera real. Los gimnasios tenemos empleados, gastos fijos como la luz o el alquiler, y la Administración toma esta decisión y se sale de rositas. Los políticos que han tomado esa decisión tienen que sentir esta responsabilidad porque se están cargando la economía y nosotros no somos la causa del problema sanitario”.

Además, Javier Sanz critica al Ayuntamiento de Salamanca porque aportará 233.000 euros a las concesionarias de sus intalaciones deportivas por el “cese de actividad” y “no hay ni un solo gesto con nosotros, aunque se lo hemos pedido”

El cierre de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física no oficial y no federada, que no sean al aire libre entra en vigor a las 00:00 horas de este miércoles, 13 de enero y el período de vigencia inicialmente establecido es de catorce días, hasta las 23:59 h del 26 de enero, si bien la Consejería de Sanidad evaluará de forma continua la situación sanitaria con el fin de garantizar la adecuación de las medidas vigentes a la evolución de los indicadores epidemiológicos, asistenciales, sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser aquellas mantenidas, modificadas o levantadas en función de su evolución.