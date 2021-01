“El Polígono Industrial de Los Villares es un gran centro comercial. Necesitamos que la gente nos apoye y que ayuden al comercio”

Martes, 12 de enero de 2021

El 2020 ya es pasado, un año marcado por las dificultades provocadas por la pandemia y la llegada del coronavirus, que ha provocado no solo incertidumbre, sino una lucha diaria de trabajadores y empresas por mantener las persianas subidas y continuar a duras penas.

Una situación a la que no han escapado empresarios con décadas de experiencia a sus espaldas como es el caso de José Vicente Martín Galeano, conocido de manera cercana como Chenche, quien además es el Presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de los Villares (AEPOV) y analiza cómo se ha vivido el último año en este gran parque comercial y empresarial salmantino.

¿Cómo valoras este 2020 acaba de concluir?

Ha sido sin duda muy atípico y flojo. Un año en el cual hemos visto la debilidad de nuestras empresas, de nuestras pymes, de los autónomos, nos hemos visto muy tocados. Tampoco hemos visto una respuesta por parte de las administraciones…no se nos han dado ayudas directas a las empresas con lo cual lo hemos pasado y lo estamos pasando francamente mal. De aquí al verano esperamos que no venga una tercera ola porque si no para el polígono de los Villares, si ya han cerrado muchas empresas y más del 20-30% de las que hay se plantean echar el cierre, no sé dónde vamos a llegar. Están todas bajo cero, a lo que se une la difícil situación de la hostelería y el comercio, algo extensible a la industria que hay en el polígono, por llamarlo de alguna manera, y a los pequeños talleres o concesionarios de vehículos, que también se han visto muy limitadas por la crisis

¿Cuántas empresas están asentadas ahí en el polígono?

Hay unas 700 empresas. Yo creo que como un 10% o ha cerrado o se han marchado, yo creo que también va un poco vinculado a cómo están las instalaciones del polígono porque también hay empresas que cierran porque se van a otro sitio. Tenemos gente que se ha ido de nuestro polígono al de Castellanos porque ha encontrado mejor ubicación, otros al polígono de los Montalvos porque han encontrado mejores servicios, mejores calles para sus clientes, porque nuestro polígono se nos ha quedado antiguo, viejo, llevamos demandando hace muchísimos años que se tiene que realizar una inversión fuerte aquí por parte del Ayuntamiento, tiene que mejorar desde las calzadas hasta las aceras, el tema de la limpieza que está muy abandonado. Nosotros hacemos campañas de promoción, buscando que la gente se acerque a comprar en Villares en vez de ir a un centro comercial, que suba a nuestro polígono porque hay de todo, hay desde concesionarios de coches, embutidos, imprentas, de todo. Pero muchas veces la mala situación y la falta de inversión en mejoras es el peor de los enemigos a la hora de hacer realidad esas campañas, pero aquí estamos y ofrecemos de todo y para todos.

¿Habéis presentado algún plan de acción al Ayuntamiento de Villares?



Sí, lo hemos presentado. El último ha sido un plan específico de recogida de residuos, que le entregamos hace cerca de un mes. Anteriormente le enviamos denuncias con fotos de como es el estado de las parcelas, las calles, los contenedores…pero no se nos está haciendo caso. No podemos seguir aguantando eso. Las ayudas municipales a empresas son insuficientes y complicadas de solicitar. El que está un poco bien y ve que viene el chaparrón se está cambiando de sitio. Nosotros como asociación llevamos más de 30 años en el polígono, pero claro lo que nos interesa es hacer un polígono fuerte y que ellos realmente tengan un público que realmente suba a comprar cosas, es lo que le conviene al polígono. Si no dotamos de medios al polígono, tener todo arreglado y que se pueda subir a comprar tranquilamente, el empresario no va a durar mucho.

¿Cuántos socios sois dentro de la asociación?

Seremos aproximadamente unos 150 socios.

A lo largo de la pandemia imagino que dentro de la empresa habréis tenido momentos complicados, no sé si recuerdas alguno.

En principio hemos estado repartiendo desde la asociación mascarillas, además de colaborar con la Cámara del Comercio de forma gratuita todos los empresarios que se acercaban por la asociación. Hay empresarios que a título personal nos ha tocado ponerlos en contacto con Servicios Sociales y con Bancos de Alimentos… nos ha tocado generar confianza para que la gente acudiera a estos servicios. Sé que hay empresarios que lo están pasando muy mal, para quienes esta pandemia ha sido la estocada final porque ya estaban en una situación difícil.

¿Qué podemos reclamar a la gente para que se acerque y compre en el polígono de los Villares?

Sinceramente yo soy optimista y pienso que el polígono de los Villares es el número 1 que hay en Salamanca, algo que se ha conseguido por las empresas que están en él. Ofrecemos un gran centro comercial, que es Villares entero, desde el pueblo con todos sus establecimientos hasta el polígono, pudiendo encontrar de todo. Y ahora más que nunca es cuando debemos de ayudar al comercio cercano, al comercio de Salamanca. Pero para eso también tenemos que contar con que el Ayuntamiento se involucre en esta puesta en marcha, incentivar a la gente para que suba hasta aquí y eso bien lo pueden hacer unas instalaciones cuidadas. Que el público vea los escaparates de los establecimientos, los muebles, los sofás, que vean que tiene vida el polígono. Pedimos que nos ayuden a difundir que la gente consuma en Villares, que consuma en el pueblo, en el polígono, que es lo que hace falta. Si entre todos sumamos esto va para arriba, no tengo ninguna duda.