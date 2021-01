Santolino mantiene el tipo en el Dakar en la dura etapa maratón

Domingo, 10 de enero de 2021

El piloto salmantino sufre problemas de estómago y fallos en el freno trasero en la etapa sin asistencia técnica

Lorenzo Santolino (Sherco) ha sufrido este domingo en el reinicio del Dakar 2021 tras el día de descanso. Mermado todavía por molestias estomacales y con un problema mecánico que le ha lastrado en los últimos 200 kilómetros, el salmantino sigue en los puestos de privilegio de esta igualadísima edición. Baste decir que los 12 primeros están separados por 20 minutos y que el propio Santolino está a 17 minutos de cabeza, que confirma el Dakar más igualado en años; el ahora líder lo es solo por un segundo y casi ninguno de los favoritos ha abandonado por averías o caídas.

La séptima etapa suponía el reinicio de la carrera tras la jornada de descanso: 471 kilómetros de especial (más de 700 en total) en lo que es la primera parte de la etapa maratón. Esta noche los pilotos dormirán al raso y no tendrán mecánicos, pero antes había que completar un menú de pistas rápidas dosificando las fuerzas y la mecánica. De ambas ha estado hoy el salmantino algo más justo de lo habitual: sigue mermado por molestias estomacales y ha tenido que hacer los 200 kilómetros finales con fallos en el freno trasero que, por ser etapa maratón, tendrá que reparar él mismo.

“Estoy cansado, no me lo he pasado muy bien”, comenzaba Santolino su análisis de la jornada. “Muy rápido, con ondulaciones, hierba de camello, tengo las manos como un playmobil de agarrar la moto. Me ha costado bastante ir rápido. He ido todo el día solo, solo he visto en un punto el polvo de Branch. En la segunda parte lo mismo, he visto el polvo pero nunca me he llegado a acercar. Hacia el final me he encontrado con Benavides, que venía en contradirección, se había perdido, me he parado a hablar con él, he seguido y nos hemos ido los dos. Hemos cazado a Howes y hemos cogido a Michek, pero había mucho polvo, me he quedado un poco atrás y no he podido seguir el ritmo. En los últimos kilómetros he dudado un poco, había muchas pistas, no me he llegado a perder pero tampoco lo he hecho a tope”, ha comentado el piloto que se ha quedado sin freno atrás “se hunde hasta abajo y frena muy poco, ahora lo miraré cuando llegue”.

La etapa la ha ganado el vigente campeón, Ricky Brabec (Honda), y Santolino ha sido el mejor español del día porque justo por detrás llegó Joan Barreda. En la general, el nuevo líder es Nacho Cornejo (Honda) que aventaja en solo 1 segundo a Toby Price (KTM) y en poco más de dos minutos al tercero, Sam Sunderland (KTM). Santolino es undécimo a algo más de 17 minutos.