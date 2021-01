El alcalde hace un llamamiento a extremar las precauciones ante el aumento de casos

Sábado, 9 de enero de 2021

El alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias hizo durante la tarde del sábado un llamamiento general a la población para que extreme las medidas de precaución ante el coronavirus, después de que en una conversación con los médicos del Centro de Salud y Especialidades le hayan trasladado el preocupante aumento del número de casos que se ha registrado en las últimas horas.

En concreto, según expone Marcos Iglesias, el viernes se contabilizaban unos 22 casos positivos, mientras que en la jornada del sábado prácticamente se había duplicado la cifra, hasta unos 40, lo que hace que los médicos del Centro de Salud tengan una “gran preocupación”, añadiendo que incluso está enfermando personal del propio Centro “más que en el propio mes de marzo”.

Marcos Iglesias apunta que los datos, “que a mí como alcalde me alarman”, marcan que “en los últimos días los mirobrigenses nos hemos estado relajando; no es cuestión de culpar a nadie, estaba claro que en las fiestas de Navidad iba a haber un repunte considerable, y tenemos que intentar que esto no vaya a más”, porque la vacuna tardará en llegar a la población en general, y “no podemos permitirnos esta situación”.

Por ello, hace un “llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para que, por favor, intenten cumplir con toda la normativa: la gente tiene que guardar la distancia social, tener más precaución y más responsabilidad entre todos”, añadiendo que “tenemos que ser conscientes de que tenemos que extremar la precaución porque la situación está empeorando de manera considerable”.

Por último, el alcalde explica que desde el Centro de Salud le han transmitido que la ciudadanía debe ser “prudente” a la hora de acudir hasta allí, “que vayan cuando sea estrictamente necesario a Urgencias”.