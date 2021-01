Viernes, 8 de enero de 2021

Las vacunas, explica, “nos van a permitir conseguir la inmunidad de grupo, pero hace falta tiempo para completar la vacunación”

“La tercera ola puede ser mala o muy mala, según la zona, pero no va a ser buena”. Así de claro lo apunta Miguel Marcos, médico internista del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en su cuenta de Twitter, convertida en un referente informativo desde el inicio de la pandemia. Los datos de contagios de los últimos días, tanto en Salamanca como en el resto de Castilla y León, son muy preocupantes. Un aumento de contagios que, lógicamente, puede derivar en un incremento de hospitalizaciones y de la mortalidad por la Covid-19.

Una tercera ola de la pandemia que coincidirá con la vacunación. Vacunas que, como explica el doctor Marcos, “nos van a permitir conseguir la inmunidad de grupo, pero hace falta tiempo para completar la vacunación. Ganemos un poco con medidas claras y contundentes y no llamemos a nadie a engaño”, añade.

Respecto a un posible confinamiento del que se ha hablado en los últimos días apunta: “La pregunta realmente no es esta. La pregunta es cuánta enfermedad y muerte y cuánto daño económico mantenido podemos asumir si no tomamos ya medidas muy estrictas similares a las de otros países de nuestro entorno, sea o no como el confinamiento de marzo”.