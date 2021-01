El 52% de la población duda que con la vacuna se pueda recuperar la vida como era antes de la Covid-19

Jueves, 7 de enero de 2021

El 52% de la población duda que con las vacunas contra la Covid-19 pueda volver a hacer todo lo que hacía antes de la pandemia, así un 25,1 por ciento ve improbable que por el momento recupere su vida a como era antes de la nueva normalidad, un 17,1 por ciento manifiesta sus dudas, y un 9,7 por ciento cree que definitivamente la vacuna no devolverá la vida que se tenía antes de la aparición del coronavirus.

No obstante, un 47,6 por ciento si cree que la vacuna ayudará recuperar la vida prepandemia. Estos datos se desprende de del Barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que acaba de publicar la tercera entrega del Estudio sobre los efectos y consecuencias del coronavirus, realizada entre el 11 y 16 del pasado mes a 2.084 personas.

Según señala el CIS, aquellos que no confinan en la vuelta a la normalidad, el 29,9 por ciento defiende que tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos; el 21,9 por ciento no confía en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado, duda de su eficacia; el 21,2 por ciento cree que ha habido muchos cambios en todos los ámbitos y la vida no va a ser igual; el 11,2 por ciento señala que tendría que estar toda la población vacunada, ya que sería necesaria la inmunidad total, y hasta el 5,5 por ciento cree que tendremos que seguir tomando medidas.

Llama la atención que aún un 21,9 por ciento señala que no confía en la vacuna por en la rapidez con que se ha fabricado. Este dato contrasta con el dato dado por el CIS el pasado 21 de diciembre, en el que se señalaba que un 28 por ciento de la población española se negaba a inmunizarse por el momento; mientras que un 16,2 por ciento sí señaló estar a favor pero solo en el caso de que tenga "garantías", esté "probada" y sea "fiable".