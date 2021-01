Tres sindicatos piden la destitución del actual director provincial provisional del SEPE de Salamanca

Jueves, 7 de enero de 2021

Los sindicatos CSIF, ACAIP-UGT y CGT han pedido la destitución del actual director provincial provisional del SEPE de Salamanca, al que acusan de provocar con su gestión "situaciones de conflictos de ámbito laboral", y el nombramiento de un director definitivo.

Además de pedirlo ahora públicamente en un comunicado, los tres sindicatos ya remitieron el pasado 30 de octubre un escrito a la dirección del Gabinete de la Ministra de Empleo y Economía Social, en el que solicitaban el nombramiento del director provincial del SEPE en Salamanca, pues desde que se jubiló el anterior, "hace ya más de dos años", ejerce las funciones "de forma accidental" el subdirector provincial de Gestión Económica y Servicios.

"Lo hace de forma provisional porque esta persona no reúne los requisitos para el puesto, ya que pertenece al cuerpo A2 y el cargo requiere ser del A1", han explicado los sindicatos en la información conjunta facilitada a los medios de comunicación.

"En la actual situación de colapso en la gestión de las prestaciones, con motivo de la pandemia, es incomprensible que la Dirección Provincial lleve vacante más de dos años, y ejerza accidentalmente, quien es, además, subdirector provincial de Gestión Económica y Servicios", han apuntado las organizaciones sindicales.

"Desde hace un tiempo, la gestión del director provisional está provocando situaciones de conflictos de ámbito laboral, que ya han provocado un aumento de las bajas laborales, cuyos afectados la achacan al trato que están recibiendo por parte de la dirección", han añadido.

MALESTAR

Según los sindicatos, "varios compañeros se han dirigido a los representantes de personal, notificando su malestar por la forma con la que están siendo tratados, como son expresiones inadecuadas, negativas de vacaciones y permisos, negativa a participar en cursos, negación del derecho de teletrabajo, cambios de despacho a un almacén de material sin realizar la preceptiva evaluación en materia de salud y seguridad laboral, así como otros tratos despectivos".

Este tipo de discriminaciones, tal y como han continuado, se llevan a cabo "contra determinadas personas que no comparten sus decisiones" y "no son aplicadas a otras personas con las que tiene más sintonía personal".

"Hace más de mes y medio que remitimos nuestra queja al Gabinete de la ministra de Empleo y Economía Social y a la Dirección General del SEPE, y no hemos recibido ningún tipo de respuesta", han lamentado los sindicatos.

CARGA DE TRABAJO

La situación actual del SEPE, con "una disminución alarmante de plantillas y un aumento exponencial de sus cargas de trabajo, no compensadas con la incorporación insuficiente de personal interino", está llevando al "colapso en la gestión de las prestaciones", han continuado.

"No entendemos cómo, desde el propio Ministerio, se están desentendiendo de los problemas laborales y de salud de la plantilla que, en definitiva, redundan en el deterioro de un servicio público calificado por la propia administración como servicio crítico ante la COVID-19", han añadido, además de criticar "la pasividad, cuando no la complicidad" de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, que "conocedora de estos problemas, no toma las medidas necesarias y oportunas para solucionar los conflictos laborales que están ocurriendo en este centro de trabajo".