El regalo, los cincuenta sabios

Buda estaba trasmitiendo sus enseñanzas a un grupo de discípulos cuando un hombre se le acercó e insultó, con intención de agredirlo. Ante la expectación de los allí presentes, Buda reaccionó con absoluta tranquilidad, quedándose quieto y en silencio.

Cuando el hombre se fue, uno de los discípulos -indignado por tal comportamiento-, preguntó a Buda por qué había dejado que aquel extraño lo maltratara de ese modo.

Buda respondió con serenidad: “si yo te regalo un caballo pero no lo aceptas, ¿de quién es el caballo?”. El alumno, tras dudar un instante, respondió: “Si no lo aceptase, seguiría siendo tuyo”.

Buda asintió y le explicó que, aunque algunas personas decidieran gastar su tiempo regalándonos insultos, nosotros podíamos elegir si queríamos aceptarlos o no, como haríamos con cualquier otro regalo.”Si lo coges, lo aceptas, y si no, el que te insulta se queda con el insulto en sus manos”.”

No podemos culpar al que injuria porque es decisión nuestra aceptar sus palabras en lugar de dejarlas en los mismos labios de los que salieron.



Hace unos días se ha firmado un manifiesto para dejar en libertad a los golpistas catalanes. ¿Solo hay en el mundo 50 personalidades? Me deja atontoliná, que una tal Yoko Ono que destrozo a los Beatles, y su cultura es ir por la vida de compañera de John Lenón ¿Les recuerda a alguien en nuestra nación? Se atribuya el poder opinar sobre el independentismo en España. ¿Sabe que ocurrió y donde queda Cataluña? Aplíquese la leyenda de Buda, seguro que sacaran una buena lección Me produce risa “personalidades” "por su categoría y peso cultural... falso y alejado de la realidad. No es ninguna ayuda para ellos, ya bastante desprestigiado está el famoso proceso con los vendedores de humo nacionales como para aderezarlo con esta patulea. Esto solo tiene una salida, mayoría suficiente en el Congreso para promover un referéndum a nivel nacional. Con todas las garantías y aplicable a cualquier territorio. Todo lo demás es insulto a los ciudadanos españoles. No necesitamos un Sanedrín estructurado en veintitrés o cincuenta rabinos, que hagan de jueces interpretando nuestras leyes. No mal gasten su tiempo en bobadas con lka qué está cayendo..