Más de 250 alcaldes de la provincia de Salamanca no cobran ni un euro por su cargo 

Jueves, 7 de enero de 2021

En el conjunto de Castilla y León, según el informe del Ministerio, hay 1.223 alcaldes que no cobran por ejercer su cargo

Más de 250 alcaldes de la provincia de Salamanca no perciben ninguna retribución por ejercer su cargo. En concreto son 256 los que no perciben ni un euro (de un total de 304 ayuntamientos que han aportado información), según refleja el informe sobre las percepciones de los alcaldes publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y con datos correspondientes a 2019. Por su parte, algo menos de medio centenar de alcaldes (48) sí cobran, aunque de estos 30 perciben una retribucion por asistencia a plenos o reuniones y el resto por dedicación parcial o exclusiva.

Hay que tener en cuenta que Salamanca es una de las provincias de Castilla y León con mayor número de municipios, a lo que se suma que la mayoría son pequeños municipios en los que los alcaldes y concejales se presentan a las elecciones sabiendo de antemano que la recompensa por su trabajo no será económica. En los casos en los que sí percibe alguna retribución nos detenemos en los que menos reciben constatando que se trata de cantidades más bien simbólicas. Así, por ejemplo, las retribuciones de algunos alcaldes de la provincia han rondado entre los 35 y los 75 euros. Es el caso del alcalde de Galinsacho que, atendiendo a los datos de 2019, percibió 35 euros. El de Masueco algo más, 60 euros; y el de Galinduste y Cantalpino, 72 y 75 euros respectivamente.

En el conjunto de Castilla y León, según el informe del Ministerio, hay 1.223 alcaldes que no cobran por ejercer su cargo, el 64% del total. En este particular ranking, por detrás de la provincia salmantina se situaría Burgos, con 219 alcaldes que no perciben nada por ejercer su cargo (de un total de 311 que han aportado información al Ministerio).