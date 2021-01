Santolino se defiende en una dura segunda etapa en el Dakar y es décimo en la general

Lunes, 4 de enero de 2021

Entró en meta en el puesto 14 a más de 20 minutos de Joan Barreda, campeón de la etapa y líder del rally

Lorenzo Santolino (Sherco) ha firmado hoy una excelente etapa que va más allá de las frías cifras del puesto y la posición en la general. El buen ritmo demostrado al rodar con algunos de los favoritos y el acierto en la navegación, que será clave en esta edición del Dakar, confirman al salmantino como uno de los pilotos a los que habrá que estar atentos en Arabia.

Santolino salía a la segunda etapa, casi 700 kilómetros y 477 de especial cronometrada, desde el quinto puesto obtenido el día antes. Tomar la salida delante perjudica porque obliga a abrir el recorrido sin marcas de ningún otro piloto y ‘estrenando’ la navegación con el road book, que se entrega solo 15 minutos antes, y eso el salmantino lo ha asumido. Como le ocurrió a Barreda y Brabec el día antes, los pilotos que como Santolino salían en cabeza perdieron puestos en el primer control de paso, cayendo el salmantino al puesto 26, pero a partir de ahí ha empezado una remontada.

En compañía de otro piloto, Xabier de Soultrait (Husqvarna), ha ido avanzando sin grandes errores y han acabado cogiendo a un grupo con tres de los favoritos, Toby Price (KTM), Sam Sunderland (KTM) y Kevin Benavides (Honda). Ahí Santolino ha dado muestras de una navegación muy sólida: ha abierto un way point en primer lugar y ha empezado una remontada que le ha llevado a recuperar tiempo y posiciones. Al final, puesto 14 en la etapa a 20.11 de Barreda (Honda) que se ha desquitado de lo ocurrido en la etapa 1 y que además se pone líder provisional; en la general Santolino es décimo a sólo 10.51 del líder y poco más de 4 minutos con el podio.

“Al principio he ido solo hasta el primer CP, que me ha cogido De Soultrait, y hemos ido pilotando juntos. Me ha venido muy bien ir pilotando juntos, nos íbamos ayudando en la navegación, una vez un error de uno lo veía el otro y hemos podido ir avanzando bien a pesar de que no había marcas, pero por suerte la especial era arenosa y había alguna traza, aunque algunas eran errores de los primeros y nuestros, pero hemos ido encontrando todo bien”, ha comentado.

“En el kilómetro 322 hemos llegado a un valle, a un plateau muy grande, hemos visto a Benavides, Sunderland y Price y ahí todo me ha cuadrado bien, aunque es verdad que la pista estaba borrada por el viento, pero he seguido el CAP e incluso he abierto un way point junto a Sunderland y he ido abriendo pista un rato junto a Sam. De ahí el grupo de cinco pilotos hemos ido juntos hasta meta. Contento del día”, ha asegurado.

Este día 5 de enero, tercera etapa entre Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir, con 403 kilómetros de especial y 629 en total, en un terreno de desierto absoluto, pero variedad de escenarios: dunas, arena, pistas rápidas…