El PP denuncia la pérdida de miles de euros en la comarca de Béjar por no abrir La Covatilla estas fiestas

Comunicado del Grupo Municipal Popular CON GENTE Y NIEVE Y LA COVATILLA SIGUE CERRADA La ineptitud del Ayuntamiento de Béjar hace perder a la comarca de Béjar miles de euros porque ni la alcaldesa ni el concejal delegado de la Covatilla tienen capacidad para gestionar la estación y no han sido capaces de abrirla un sólo día, teniendo nieve, días festivos y turistas. Ya se sabía que el día de hoy sería despejado y que había nieve, pero no han tenido ganas para preparar las pistas y han hecho perder a los hoteleros miles de euros. El día 1 de enero no se trabajó en la nieve señora alcaldesa, en la estación de esquí no hay días festivos, hay que aprovechar cuando el tiempo es propicio para fabricar nieve, centrarse en una pista y llenarla de nieve con los cañones, y hoy tendríamos abierta la pista de debutantes, y las pistas superiores de la estación utilizando el telesilla.

Los carretera de accesos a la estación está completamente limpia como muestran las fotos, lo que no está limpio son los accesos a las instalaciones. Nuestra impresión es que ustedes quieren cargarse la Covatilla y para colmo tienen las cámaras desconectadas para que no se pueda consultar la página web. ¿A quién pretenden engañar? No hay mecánico contratado y el trabajador que está pisando nieve no tiene un contrato para pisar la nieve y sin embargo el trabajador que han contratado para este fin NO SABE PISAR LA NIEVE. ¡Esto es de locos! La primera y la segunda plataforma llena de turistas esquiando, que se han marchado de la Covatilla al ver que estaba todo cerrado, ¡Sra.Martin esto es una rutina TOTAL! . Como se nota que usted cobra todos los meses sus 3.000 euros y no le preocupan ni Béjar, ni los bejaranos, ni los hosteleros ni la comarca. Nos han engañado a todos diciendo que la estación estaba preparada para abrir en cualquier momento siendo mentira. Desde el Grupo Municipal Popular pedimos que se asuman responsabilidades, Béjar no puede perder ni un sólo euro más por su vagancia, desgana, inutilidad y pasotismo. Grupo Municipal Popular