Carlos Mateos: “Voy a recurrir la sanción, la reunión no se trataba de ninguna fiesta”

Viernes, 1 de enero de 2021

El ya exsecretario de comunicación asegura que dimitió para no perjudicar al partido y no por hacerse público el hecho

El ya exsecretario de comunicación de Ciudadanos en Salamanca, Carlos Mateos, ha hecho declaraciones al respecto sobre los acontecimientos de la madrugada del pasado 30 de diciembre. La Policía Local de Salamanca sorprendió a siete personas en el interior de un local de ocio nocturno en la calle Iscar Peyra, presentando denuncia contra todas ellas por reunión de más de seis personas y por no hacer uso de la mascarilla. A raíz de este suceso, Mateos, presentó la dimisión de su cargo como secretario de comunicación pocas horas después y mucho antes de que el suceso se hiciera público.

“He dimitido para no perjudicar al partido. La reunión en la que estaba no se trataba de una fiesta. Era una reunión de trabajo. Uno de los agentes de policía nos faltó al respeto y voy a presentar una queja contra él, además de recurrir la sanción puesto que no se trataba de una fiesta al esta haciendo parte de mi trabajo. Las cámaras de seguridad del local lo demostrarán cuando llegue el momento”, ha señalado Mateos en declaraciones a SALAMANCA AL DÍA.

“Me dedico a la comunicación, soy autónomo y trabajo con varios locales a los que hago promoción. Me encontraba en dicho local para hacer unas fotografías promocionales, ya que deben hacerse con el local vacío. En las grabaciones de seguridad se ve claramente como tomo las instantáneas. Nadie se escondió cuando entraron los agentes y todos nos identificamos debidamente. Es más tres de las personas que estábamos allí trabajamos juntos y otras dos personas eran empleados del local que se encontraban haciendo limpieza. No había ninguna fiesta y los que estábamos presentes desempeñábamos una función laboral. Por eso recurriré la sanción y además presentaré una queja contra el agente encargado del dispositivo que me trató de forma despectiva. Aunque reconozco que hubo cruce de palabras del que también tomé parte, pero siempre guardando las formas”, asegura Mateos.

Respecto a su cargo en el organigrama local de Ciudadanos, Carlos asegura que no creía que fuese un cargo tan importante: “Nunca he cobrado dinero del partido, solo soy un afiliado que hace fotos y diseños para las campañas publicitarias. Por eso no quiero implicar al partido en mis protestas de la sanción, porque a mi ser secretario de comunicación o no es algo que no me supone ningún cambio”.