Check in online: la solución perfecta para el turismo en tiempos de COVID

Jueves, 31 de diciembre de 2020

CheKin va a revolucionar el turismo con su solución de check in online, esta empresa ha desarrollado un software totalmente moderno que permite a los negocios y a los turistas llevar a cabo un proceso de Check in online sin riesgo alguno

Reducir el contacto, evitar riesgos innecesarios, extremar la precaución. El turismo ha cambiado mucho a raíz de la pandemia, y es lógico. Las empresas hoteleras se han topado con férreos protocolos de protección e higiene que han mermado muchísimo su evolución este año. Afortunadamente, frente a esta crisis que ha causado la pandemia, han empezado a surgir soluciones que se posicionan como el camino a seguir.

El mejor ejemplo lo trae CheKin. Esta empresa ha desarrollado un software totalmente moderno que permite a los negocios y a los turistas llevar a cabo un proceso de Check in online sin riesgo alguno. Todo a través de dispositivos inteligentes, todo completamente automatizado y todo pensado para que no haya contacto entre las dos partes. Para que puedas viajar y alojarte donde quieras con un extra de seguridad.

CheKin va a revolucionar el turismo con su solución de check in online

La fórmula de esta compañía plantea algo completamente revolucionario. Tanto es así, que firmas como Booking, Guesty, Smoobu, Cloudbeds y un largo etcétera ya han recurrido a ella. Lo bueno de este sistema es que, además de agilizar todo el proceso de registro del huésped y su entrada en la vivienda de alquiler vacacional u hotel, logra que sea algo mucho más seguro. No es necesario acudir a la recepción, no hay que presentar papeles, no hay que entrar en contacto directo con el hospedador.

Todo se automatiza y se gestiona digitalmente, de forma que, con tu móvil en la mano, ya tienes todo lo que hace falta. Sin duda, un concepto que llega en el mejor momento, y es que la pandemia ha dejado muy claro que hay que guardar las distancias y reducir el contacto. De hecho, lo que propone este software puede ser un bote salvavidas para un sector que ha quedado herido de gravedad a lo largo de estos últimos 9 meses.

Ventajas para los negocios...

Como hemos mencionado, este Check in online es algo que beneficia a ambas partes. De cara a los negocios, ya de entrada es una forma de garantizar comodidad y seguridad a sus clientes. Pone por delante un sistema que solo les pide usar el móvil y, además de ahorrarse esperas, el no tener que acordar una hora y un lugar para quedar con el hospedador o hacer colas ni acudir a mostrador en el caso de los hoteles. Eso, además, ya hace que el negocio gane puntos de cara al público al usar soluciones más innovadoras y eficientes.

Además de esto, se agilizan considerablemente tanto el registro como el recibimiento de los huéspedes. No hace falta estar repasando el libro de registros ni permanecer a la espera de que el cliente llegue. Esto último a veces puede ser muy molesto, sobre todo cuando no llegan a la hora acordada, sea por el motivo que sea. Por suerte, con esta tecnología todo esto queda completamente a un lado. No hay que preocuparse porque, para empezar, todo está digitalizado y bien registrado y, para terminar, no hay que esperar a nadie.

Sea un hotel, un hostal o incluso un AirBNB, este sistema no hace más que simplificar y facilitar. Es la solución más innovadora y sencilla que se ha puesto sobre la mesa, y ha llegado en el momento perfecto. No importa el tipo de alojamiento, este sistema es compatible con cualquiera, y además cumple con todos los requisitos legales, sobre todo con los que están ligados a la privacidad de los consumidores y su información en entornos digitales.

De hecho, es una solución totalmente integrada con el sector, que conecta a huéspedes con marcas de acceso remoto y los principales PMS. Así, tienes en tu mano un software 360º, que no solo hace que el registro y el check in online sean un paseo, también hace que las cerraduras y sistemas de seguridad se sincronicen correctamente para cada usuario. Unifica y facilita como ninguno.

y también para huéspedes...

Para el viajero, hay ventajas que resultan obvias. En primer lugar, tiene consigo una herramiente que acelera y agiliza todo el proceso de check in. Lo que tiene que hacer con este software es sencillo. Poco antes de que llegue el día para el que ha elaborado la reserva, recibe en su teléfono un enlace. Al abrirlo, accede a un formulario que debe cumplimentar con varios datos para quedar registrado como usuario y cliente de la casa de alquiler vacacional u hotel, confirmando su reserva por completo.

Después de introducir los datos, hay que hacer algo más. Solo se tienen que escanear el DNI y los documentos correspondientes para validar su identidad y su reserva del todo. Esa información va directamente a la empresa que ofrece el alojamiento, para así poder validar los datos y comprobar que todo está en orden. Un proceso que, obviamente, sigue los mismos pasos que el chequeo tradicional, pero con la diferencia de que se hace a través de internet y del teléfono. Básicamente, es un check-in online en toda regla.

Es interesante porque, además de agilizar esto, también facilita los servicios adicionales más tradicionales. Por ejemplo, en el caso de que la llave se encuentre en una caja fuerte con código, o incluso de que haya una cerradura electrónica en la habitación en el caso de hoteles o puerta de entrada en el caso de viviendas, el cliente lo recibe todo directamente en su smartphone. Esta función, que se llama Self Check-In es algo verdaderamente revolucionario. Adiós papeleos, adiós esperas, adiós colas y adiós riesgo de contagio. Todo es mucho más rápido, y también más seguro.

Por supuesto, es muy flexible, ya que te permite llegar cuando lo desees, incluso para esas ocasiones en las que surgen inconvenientes por el camino. Al mismo tiempo, evita tener que llevar papeles de reserva ni nada por el estilo al lugar donde vas a alojarte. Lo traes todo hecho desde casa, y solo tienes que usar tu teléfono para cerrar el procedimiento una vez llegues a destino. No es solo algo rápido y seguro, también es algo extremadamente cómodo y que te facilita las cosas como nunca antes.

Y es por este tipo de soluciones por los que queda claro que la tecnología es el camino. Gracias a la propuesta de Chekin.com y su revolucionario sistema de check in online, el turismo va a poder respirar con algo más de alivio en 2021.