El director general de la OMS alerta de futuras pandemias

Domingo, 27 de diciembre de 2020

Se reclama una mejor inversión en salud pública por parte de los gobiernos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido en un vídeo publicado este domingo de que la pandemia del coronavirus no será la última de este tipo de crisis.

"La historia nos dice que esta no será la última pandemia. Las epidemias son un hecho en la vida", ha dicho en este metraje publicado por el primer Día Internacional de la Preparación ante Epidemias.

El dirigente de la OMS ha afirmado que una mejor inversión en salud pública por parte de los gobiernos y la sociedad podría asegurar que las generaciones futuras hereden un mundo más seguro, resiliente y sostenible. En esta línea se ha manifestado también en Twitter el secretario general de la ONU, António Guterres, que ha llamado a "aprender" de la experiencia del coronavirus e invertir en los sistemas de salud para "mejorar" la respuesta a "futuras emergencias".

Por su parte, Tedros ha señalado que el coronavirus "ha puesto el mundo del revés" los últimos doce meses y que tendrá consecuencias de largo alcance en las sociedades y economías. Pero la pandemia en sí misma no es una sorpresa, ya que se había advertido como una posibilidad, pero el mundo no se preparó para ello. "Debemos aprender todos las lecciones que la pandemia nos está enseñando", ha subrayado y ha pedido no solo invertir en sanidad sino más bien "con un enfoque que englobe todo el Gobierno y la sociedad". Para Tedros, la pandemia ha resaltado la "unión íntima entre la salud de los humanos, los animales y el planeta".