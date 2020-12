Javi Navas, sobre su salida: “Tengo una cláusula de confidencialidad en el momento que rescindo con Unionistas y no puedo hablar”

Domingo, 27 de diciembre de 2020

Javi Navas, nuevo jugador del Salamanca UDS, habla en este medio de comunicación después de salir de Unionistas, club en el que era capitán y firmar por el del Helmántico en el mercado de invierno. El extremo cuenta cómo ha vivido los últimos días, su marcha del Reina Sofía, su relación con Hernán Pérez, las críticas recibidas por el cambio de equipo y lo que espera de sus nuevos compañeros y la afición.

Fichaje del Salamanca: “Estoy muy ilusionado, vengo a ayudar desde el primer minuto al club y tenemos que cambiar la dinámica lo antes posible”.

Cómo ha sido la operación: “Ha sido más o menos rápida. El Salamanca estaba interesado en mí y yo en jugar en él. Profesionalmente es lo mejor para mi futuro y creo debo mirar por mi bien”.

Motivos de su llegada: “Tengo muchos temas personales que a la gente no le incumben y no le interesan por los que yo sigo cerca de mi casa y estoy totalmente aclimatado a la ciudad. En el Helmántico puedo explotar mis virtudes, los perfiles de jugadores que hay en la plantilla del Salamanca sirven para potenciarme y a partir de ahí no hay mucho más que hablar”.

Salida de Unionistas: “Tengo una cláusula de confidencialidad en el momento que rescindo con Unionistas y no puedo hablar del tema. Unionistas mira por el bien de Unionistas y Javi Navas por el de Javi Navas”.

Irse por la falta de minutos: “No puedo decirte más de lo que ya te he dicho. Solo puedo asegurar que estoy muy orgulloso de mis tres años y medio en el club, a partir de ahora soy jugador del Salamanca y me centro en el presente. El 10 de enero tenemos una final, no pienso nada más que en ese día”.

Relación con Hernán Pérez: “Nada. Muy buena. No he tenido ningún problema con él estos meses. Le deseo lo mejor al míster”.

Estado anímico tras lo ocurrido: “No han sido las mejores Navidades de mi vida, pero esto es así y las cosas pasan… hay que afrontarlas”.

Reacciones de su antigua afición: “Opinar y hablar es gratis y sin toda la información la gente puede decir lo que quiera. Estoy muy centrado en hacerlo bien en el Salamanca y que cada uno diga lo que vea”.

Dar el paso de marcharse del primer al último clasificado: “Hay que ser valiente, pero yo confío en cambiar la dinámica y si el 10 y 17 de enero ganamos ya se vería todo de otra forma, es un formato de Liga diferente a otros años y la cosa cambia con tres partidos”.

Conversaciones con Rafa Dueñas: “Mis conversaciones con Rafa son privadas, pero me ha transmitido su confianza en mí y espero devolvérsela en el campo”.

Contrato: “Yo firmo con el Salamanca hasta mayo”.

Entrenador nuevo: “Me dedico a jugar y a entrenar al 100% para sumar en el grupo. Tengo muchas ganas de estar con Amaro, que es un gran amigo mío”.

Cambios necesarios en el Salamanca para mejorar: “Todo pasa por hacerse fuerte en el Helmántico y hay que sumar de tres en tres sí o sí. A partir de ahí, lo que se pueda rascar fuera de casa… Al Barcelona también le cuesta ganar lejos de su campo y en Segunda B pasa lo mismo”.

Ambientes en su nuevo estadio: “Con el tema de la pandemia todo es diferente, pero el Helmántico que yo he vivido impresiona y asusta a los contrarios. Tenemos que conseguir esa dinámica de ganar en casa y el estadio es una baza muy importante”.

Perfil de extremo distinto: “Ha sido un punto muy importante para decantarme por el Salamanca. Creo que es un equipo que tiene mucha calidad y yo soy un extremo abierto, de los antiguos y que le gusta jugar pegado a la línea. Un campo tan amplio como el Helmántico no tengo ninguna duda que me va a beneficiar y con rematadores como Uxío o Puma puedo entenderme bien”.

Relación con Amaro: “Buena relación tengo con él solo por el momento y voy a sumar, así que espero hacer lo mismo con todos los demás compañeros. Amaro me dice que cuento con su ayuda para lo que haga falta y que estamos en el mismo barco”.

Preocupación por posibles impagos y líos institucionales: “La noticia que yo tengo es que el Salamanca está al día (en los pagos). No puedo hablar de otras ocasiones porque no lo sé”.

Mensajes a ambas aficiones: “Estoy muy orgulloso de lo que he hecho estos tres años y medio en Unionistas. A mí nueva afición le digo que Javi Navas viene a sumar desde hoy”.