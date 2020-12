Mike, Guareño y Denilson, bajas en el Salamanca ‘B’ para Becerril al no poder volver antes de tiempo de México

Domingo, 27 de diciembre de 2020

Los tres futbolistas intentaron cambiar los billetes de avión para regresar a España y jugar el duelo aplazado, pero no pudieron hacerlo

Mike, Guareño y Denilson serán bajas en el Salamanca UDS ‘B’ para el partido con el Becerril al no poder volver antes de tiempo de México, su país de origen. Los tres futbolistas intentaron cambiar los billetes de avión para regresar a España y jugar el duelo aplazado, pero no pudieron hacerlo. No obstante, si estarán aptos para competir en el derbi con el Santa Marta (10 de enero).

De este modo, el técnico Javier Guillén, que continuará en el cargo a pesar de los malos resultados deportivos de las últimas semanas en Tercera División, no podrá contar con tres jugadores importantes para el encuentro del próximo 3 de enero. Por otro lado, ‘Guare’ se encontraba en la recta final de la recuperación de una lesión de rodilla que tuvo un alcance de tres semanas.