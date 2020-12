La intervención en el Parador de Turismo deberá esperar al año 2022

Sábado, 26 de diciembre de 2020

La intervención que el Gobierno de España tiene previsto acometer en el Parador de Turismo de Enrique II de Trastámara de Ciudad Rodrigo deberá esperar al año 2022, según la respuesta dada por el propio Gobierno a una pregunta formulada por los diputados del Partido Popular por la provincia de Salamanca en el Congreso de los Diputados, que ha sido desvelada por el alcalde mirobrigense Marcos Iglesias.

Según recuerda Iglesias, la intervención en el Parador estaba recogida en los últimos Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Mariano Rajoy, pero no se ha llegado a poner en marcha. En los Presupuestos para el año 2021 aprobados justamente en los últimos días, la intervención había desaparecido (al menos no figuraba con una partida específica), pero el portavoz del PSOE en el Consistorio, Juan Tomás Muñoz, explicó en el Pleno Ordinario del mes de noviembre que le habían comentado que sí estaba prevista, aunque dentro de una partida general.

Sin embargo, según la respuesta dada a los diputados del PP, “no es así”, en palabras del alcalde Marcos Iglesias, y no está prevista hasta el año 2022, esperando que para ese ejercicio sí aparezca incluida en los Presupuestos Generales del Estado. Iglesias recalca que están “muy vigilantes” con este asunto. Hay que recordar que la intervención consiste, por un lado, en una inversión (de 1,3 millones de euros) para cambiar los baños de todas las habitaciones, y por otro lado, otra partida para retirar la hiedra de los muros.

El alcalde ve esta respuesta del Gobierno “con decepción” y aunque entiende que la crisis sanitaria pueda ralentizar inversiones, se pregunta asimismo “cuándo se invierte un euro del Gobierno en los Ayuntamientos”, indicando que “yo del Gobierno todavía no he visto nada”, y añadiendo que “me duele porque hay comunidades autónomas como Cataluña y otras, que por pactos políticos y demás, parece que no les influye el Covid”.