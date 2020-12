Viernes, 25 de diciembre de 2020

El exalcalde de Ciudad Rodrigo Miguel Cid Cebrián ha dado a conocer la correspondencia navideña de felicitación que ha mantenido con el ilustre dramaturgo Fernando Arrabal, en la que se alternan el español y el francés:

...I-I-XXI aparente & un abrazo más grande aún... admirado cid parlamentario;

***

...Cervantes después de tantos confinamientos, dos años antes de ocultarse, en Adjunta al Parnaso, nos avisa que "la comedia que más estimo y de la que más me precio fue y es La confusa". [La "confusión vale por ... la operación que realiza en el horno hermético la Alquimia »]. La confusión se deduce como la substancia en sí cuando se concibe en sí. La confusión inspira e inspiró siempre desde el Génesis el 'tohu va-bohu' de la esencia que rodea a la existencia de su exactitud.

...Cervantès après un autre confinement, deux ans avant sa mort, dans Annexe au Parnasse, nous apprend que « la pièce que j’apprécie le plus s’appelle La confusa ». [la confusion signifie… l’opération effectuée dans le four hermétique par l’Alchimie.] La confusion est déduite comme substance elle-même lorsqu’elle est conçue en elle-même. La confusion inspire et a toujours inspiré depuis la Genèse le tohu bohu de l’essence qui entoure l’existence de son exactitude .

***

...donner une définition claire et tranchée de la confusion pourrait paraître paradoxal

...en elle, à l’image du tohu-bohu ou chaos originel

...les contraires ne s’opposent pas

...ce qui est créé s’ "auto-crée »

...peut-on penser

...voir le big-bang ... [même ‘deo’?]

*

...le mot deo est confus

...il suppose un sujet et un objet

...ce que n’est pas la confusion;

...je ne saurais être ni plus clair que Kant

...ni que mes amis philosophes/confidentiels...

***

...todo se centra y se tangenta obviamente en la memoria. Y lo preside la confusión con su rigor matemático;

...el valor intrínseco de la CULTURA conlleva el despertar de las riquezas como vertedero o esplendidez; mientras que el ARTE permite a la intuición de los sentidos de vislumbrar el barullo o la cadencia;

***

... tout se centré et se tangente évidemment en la mémoire présidé par la confusion avec sa rigueur mathématique;

... la valeur intrinsèque de la CULTURE implique l'éveil des richesses comme dépotoir ou splendeur; alors que l’ART permet à l'intuition des sens d’entrevoir le tohu-bohu ou la cadence;