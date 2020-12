Navidades a miles de kilómetros de casa para los extranjeros que viven en Salamanca

Viernes, 25 de diciembre de 2020

Rostros conocidos del mundo del deporte no podrán pasar las fiestas con sus seres queridos y tendrán que quedarse en tierras charras

El deporte en Salamanca está lleno de rostros muy conocidos que no nacieron en España y que pasarán las Navidades a miles de kilómetros de sus familias. De este modo, futbolistas o entrenadores no podrán pasar las fiestas con sus seres queridos y tendrán que quedarse en tierras charras. Ante ello, SALAMANCA AL DÍA ha podido habla con diferentes casos como el de Nico López, miembros del filial del Salamanca UDS y que dará el salto al primer equipo en el mes de enero si Rafa Dueñas lo estima oportuno, o el de Jehu Chiapas, actual entrenador del Ribert en el Regional de Aficionados.

Por su parte, el delantero uruguayo, que convive junto a su hermano Seba, miembro del Juvenil Regional del club del Helmántico y que se encuentra en la dinámica de entrenamientos del ‘B’, tiene la suerte de que sus padres -por motivos laborales- hayan podido estar en España durante fechas tan señaladas: “Es una alegría encontrarse con la familia y hay que disfrutar sin dejar de entrenar para mantener la capacidad física y no pasarse con la comida. Estoy muy contento y voy a pasar unas Navidades muy especiales”. Sin embargo, a pesar de su corta edad, el charrúa apela a la responsabilidad y a la necesidad de desconectar, dado que “hay mucho desgaste en la parte psicológica y hay que volver con todo a la lucha. Hay que tratar de disfrutar al máximo de la familia y no perder ni un minuto del día con ellos, que es sagrado… Siempre con responsabilidad para mantenernos finos físicamente y seguir en estado óptimo. Hay que tratar de entrenar para no poder el ritmo ni lo que hemos ganado en los entrenamientos y partidos”.

Por otro lado, el exjugador del Salamanca UDS, Jehu Chiapas, le indica a SALAMANCA AL DÍA que “es una Navidad atípica y solemos pasarla con la familia en México, pero con todo lo que pasa del virus la viviré solo con mi mujer y mis hijos. Haremos alguna cena al estilo de allí, pero todo muy tranquilo con la idea de cuidarnos para estar todos bien. Siempre es difícil estar lejos de los seres queridos, aunque siempre tenemos los nuevos métodos como las videollamadas y lo más pronto posible hay que volver a entrenar y a los muchachos uno ya les va cogiendo y dando cariño. Hay que esperar que llegue Santa Claus para nuestros hijos e inculcarles la tradición de lo que representa”.

Sin embargo, hay personas como Cristian Duma, Owen Falconis, Kristian Álvarez, Fran DeLorenzi, entre otros, que se han quedado en Salamanca para pasar las fiestas, mientras que gente como Ernest Ohemeng, Luis Madrigal, Puma Chávez, Clay Silvas, Leo Sepúlveda, Diego Guareño o Denilson Villa se marcharon a sus países.