“Todo emprendedor o empresa que quiera crear o mejorar su negocio, le diría que se pase por nuestras oficinas en Vitigudino”

Jueves, 24 de diciembre de 2020

Ayer el Bocyl publicaba la adjudicación de la Junta de Castilla y León a Adezos de más fondos Leader…

Si, nos ha concedido otros 622.000 euros, que corresponden al tercer tramo del programa Leader, una vez que hemos cumplido las condiciones exigidas de compromisos y certificaciones de los dos tramos anteriores.

¿Entonces hay más dinero para quien quiera emprender en la comarca?

Así es. Durante 2021, todo aquel emprendedor o empresa que quiera crear o mejorar su negocio, le diría que se pase por las oficinas que tenemos abiertas en Vitigudino, y que se informe y solicite estas ayudas.

¿Qué tipo de proyectos se pueden solicitar?

Todos aquellos que sirvan para crear, ampliar o modernizar un negocio, siempre y cuando, cumplan con la normativa Leader que tenemos que respetar todos. Por ejemplo, tenemos excluido poder subvencionar al sector agrario sino es para diversificar el negocio hacia actividades no agrarias y que estén dentro de la estrategia de desarrollo local que propuso la población de la comarca a Adezos para desarrollar en el programa Leader, propuesta en la que participaron la inmensa mayoría los sectores estratégicos del territorio.

Llevan cuatro años desarrollando el programa Leader. ¿Cómo va su ejecución?

En estos cuatro primeros años que llevamos de este Leader, la junta directiva de la Asociación únicamente ha denegado dos expedientes que no cumplían con la normativa Leader. Sin embargo, se han aprobado el resto de los proyectos presentados, lo que supone una inversión en la comarca de 4,8 millones de euros, abonando ayudas por importe de 1,27 millones de euros.

¿Cuál ha sido la repercusión en materia de empleo?

Pues es un aspecto importante y más en esta época de crisis por la pandemia que estamos sufriendo, por ello es de resaltar que hasta la fecha se ha creado o mantenido el empleo a 132 personas.

¿Se suelen gastar los fondos o ha habido que devolver dinero en algún momento?

Hasta la fecha, gracias a insistir, animar y a un constante trabajo en ofrecer información, no ha habido que devolver fondos, es más, en el último hemos tenido que dejar proyectos en reserva, por lo que hubiéramos necesitado más, pero hay que trabajarlo porque la comarca es como es. Nos está costando ahora más por la pandemia, pero se van cumpliendo todos los plazos.

Imagino que Vitigudino al ser la población mayor del territorio ámbito de Adezos será donde más proyectos se han financiado…

Desde Adezos ayudamos a los proyectos que proceden tanto de emprendedores ubicados en pueblos grandes como en los más pequeños, es más, discriminamos positivamente a los pueblos con menor población respecto de los que tienen mucha, concediéndoles más puntos en el baremo de puntuación. Respecto a Vitigudino, en este último periodo se han aprobado proyectos de una pequeña inversión, como ha sido la apertura de una nueva peluquería, como otros de una inversión mayor como la creación de una nueva línea de producción en el matadero de Dehesa Grande, una industria de pieles de ganado vacuno en el polígono agroalimentario, la constitución de una comercial veterinaria o la ampliación de un taller de automóviles en el polígono industrial, además de subvencionar al Ayuntamiento material para la prevención de los incendios forestales. Todos ellos suponen una inversión en Vitigudino por una cuantía de 1.538.000 euros y financiados por el programa Leader en estos últimos cuatro años, habiéndose concedido ayudas por un importe de 497.000 euros y que ha facilitado la creación y el mantenimiento de 45 empleos en el municipio.



¿Cuánta inversión se ha captado con los otros programas Leader que ha desarrollado Adezos?

En conjunto los tres programas Leader y Proder anteriores, que ha llevado a cabo Adezos, han significado para la comarca una inversión de 27 millones de euros en proyectos y la generación de 402 empleos.

En noviembre han estado informando sobre la avispa asiática. ¿Qué otros proyectos tienen en cartera?

Sí, la prevención de la avispa asiática nos parece un tema importante para la comarca una vez que la tenemos en los alrededores y según hemos detectado creemos que ya la tenemos dentro, por eso hemos llevado a cabo esta campaña de información, para que la gente aprenda a distinguirla y que sepa qué debe hacer en el caso de encontrar algún ejemplar o enjambre

También hemos desarrollado la campaña ‘Todos contra el fuego’ y que hemos compartido con 1.200 alumnos los CRAs e institutos de la comarca. Se les ha informado y concienciado sobre el peligro y las consecuencias que suponen los incendios forestales, además de sacar una línea de ayudas para dotar de material contra incendios forestales a los ayuntamientos.

¿Y ahora, qué proyectos están desarrollando?

Estamos con un proyecto de cooperación con otros grupos de Acción Local de la provincia y de Castilla y león. Entre estos está el proyecto Conectados, que trata de la formación en el área de la información y la comunicación; el proyecto Aire, con el que intentamos conectar la demanda de población de otros puntos con la oferta que se le pueda ofrecer para su establecimiento en nuestra zona; o el proyecto Almendros, con el que queremos fomentar el cultivo de este fruto seco en la comarca.

Antes hablaba de que Adezos ejerce una discriminación positiva hacia proyectos que provienen de emprendedores que residen en los pueblos más pequeños. Sin embargo, las normas de financiación son las mismas para una empresa que reside en el alfoz que otra que lo hace en la Raya…

Así es, pero es lo que tenemos. Personalmente considero que no se puede tratar del mismo modo a zonas cercanas a la capital que a zonas deprimidas como la nuestra, a 100 kilómetros de Salamanca, donde cualquier proyecto cuesta mucho más. Y con esto no me refiero a los grupos de Acción Local si no a situación socioeconómica que se da en cada zona. No es lo mismo montar un negocio en el polígono de los Villares que hacerlo en el de Vitigudino. Si queremos que la despoblación no vaya a más en estas zonas deprimidas hay que poner remedios, y uno de los remedios es que se incentive más a los emprendedores en estas zonas.

Entonces, ¿qué le diría a las administraciones?

Que territorios como el nuestro necesitan más ayudas de todas las administraciones, y que estas ayudas se deben aplicar conforme a la situación socioeconómica de cada comarca. En el caso de la nuestra, considero que, por ejemplo, en las ayudas del programa Leader nos deberían dejar asignar hasta un 50% a los proyectos productivos y no un 30% como nos permiten en estos momentos.

Por último, ¿qué le diría a los emprendedores de esta comarca?

Animarles a que quien tenga una idea de negocio o quiera mejorar el suyo, que aproveche estas ayudas el año que viene, que las consideren una excelente oportunidad en el momento y la situación que estamos viviendo. Y para estos días, pues felicitar a todos la Navidad y el Año Nuevo, que espero sea mejor que el que ya acaba.