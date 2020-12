Un sanitario español entre los primeros que recibirá la vacuna contra la Covid-19 en Reino Unido  

Jueves, 24 de diciembre de 2020

Mariano Ferragut trabaja como sanitario en el departamento de control de infecciones del Hospital 'NHS' de Londres. Él ha sido uno de los casi medio millón de ciudadanos y residentes británicos que han solicitado voluntariamente, dentro de los grupos prioritarios decretados por el Gobierno del Reino Unido, ser inmunizados contra el COVID-19 con la vacuna creada por los laboratorios Pzifer.

"El próximo cuatro de enero recibiré la primera dosis de la vacuna" que consta de dos dosis y que debe aplicarse "con un mes de separación a la misma hora" ha comentado Ferragut en declaraciones a Europa Press. Este murciano residente en Londres ha pedido inyectarse la vacuna porque "funciona porque quiero proteger a mi familia, que son mayores, a mis compañeros y a los pacientes que tratamos en mi departamento". Una vez llegado el día señalado, Mariano Ferragut recibirá esa primera dosis después no debe llevar ningún cuidado especial "debemos seguir usando la mascarilla y todo normal".

Al respecto, Ferragut considera que "es una oportunidad fantástica poder vacunarme de forma gratuita". Con respecto a las posibles contraindicaciones, este profesional murciano considera que "en Reino Unido ya se la han puesto millones de personas y no ha habido ningún efecto secundario más allá que el que puede pasar al suministrar otra vacuna que ya conocemos". De hecho, uno de los requisitos que ha confirmado el sanitario murciano es "no haber sufrido ninguna reacción previa a otro tipo de vacunas".

Con respecto a los grupos denominados 'antivacunas' el trabajador en el departamento de control de infecciones del NHS "no entiendo como los anti vacunas están creando tanto miedo. Hay que tener más miedo al COVID y no a los efectos secundarios de una vacuna" que han demostrado su eficacia a lo largo de la historia "si hemos erradicado la polio o la viruela con vacunas esto no va a ser diferente". Y es que, desde su experiencia profesional, "el riesgo de contraer COVID es mucho más grande que el riesgo que entraña cualquier vacuna y eso compensa".

Por último, para comprobar los efectos sobre la población, este experto calcula que "tardaremos meses" y ha advertido que "primero hay que vacunar y después esperar a que la población desarrolle inmunidad".