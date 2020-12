El PP considera “un error” el proyecto del equipo de Gobierno para La Covatilla

Jueves, 24 de diciembre de 2020

Alejo Riñones, portavoz del Grupo Municipal Popular de Béjar ha manifestado esta semana que el equipo de Gobierno les ha dado a conocer el nuevo proyecto que ha elaborado para La Covatilla.

Este proyecto consta de 24 actuaciones que tendrían un coste de diez millones y medio de euros, algo menos de los 12 millones del proyecto inicial que el Ayuntamiento presentó ante trabajadores de la estación de esquí y empresarios de Béjar el pasado febrero. Sin embargo en aquella ocasión la Alcaldesa comunicó que con seis millones de euros “se podría dar un giro a la estación” y muy cerca se van a quedar los 5.100.000 euros que el Ayuntamiento va a invertir inicialmente en darle la vuelta, llevando a cabo 10 intervenciones, las más destacables, a juicio del Partido Popular, son: la construcción de una balsa de agua, la adquisición de una máquina pisapistas y cañones de nieve, el cambio de ubicación de la zona de debutantes y del parque de nieve, y la reconstrucción del refugio de Peña Negra de Becedas.

“Las pistas de debutantes se trasladan a la parte alta, a la que sólo se puede acceder en telesillas, los días de viento tendrá que cerrarse la estación entera”

La balsa de agua incluida en proyecto socialista servirá para almacenar 2.500 m3 de agua y tendrá un coste de 1.395.000 euros. Según el Partido Popular ellos tenían proyectada una de 40.000 m3 ya que cada metro cuadrado de nieve de 30 cm. de espesor se lleva 24 litros de agua, y se deben tener en cuenta para la innivación artificial, las pistas de El Canchal Negro, La Covatilla, Las Cimeras y Debutantes. Por eso consideran insuficiente la capacidad de la balsa que se pretende construir, al igual que la compra de 12 cañones para hacer nieve artificial, por un valor de 334.000 €, algo que los Populares también consideran muy escaso, pues en su proyecto tenían previsto comprar 55.

Tanto la balsa como los cañones, son considerados por el PP como elementos básicos en la estación de esquí bejarana, ya que el mayor problema que tiene son las escasas precipitaciones en forma de nieve de algunas temporadas invernales y el avance del cambio climático. Por eso Alejo Riñones, que cuenta con la experiencia de haber gestionado la estación durante sus últimos cinco años como alcalde, considera que se puede ahorrar comprando una pisapistas de segunda mano de las que se desechan casi nuevas en las estaciones grandes, en vez de “la más cara del mercado de 460.350 €”; mientras que hay otros elementos como el agua, los cañones y la energía eléctrica para ponerlos en funcionamiento, que son fundamentales para que la estación funcione con normalidad en los años de escasez de nieve.

Otras de las actuaciones recogidas en el nuevo proyecto del equipo de Gobierno es el traslado de la zona de debutantes a la cota alta de la estación. El PP considera que no estaría mal pensado hacer una pista de debutantes en la parte superior de la estación, “aunque no es prioritario”, manifiesta Riñones, pero lo que considera un grave error es trasladar todas esas pistas a la parte que necesita acceso a través del telesillas, pues los días de viento, que son muchos por ser una estación poco protegida, obligarán a cerrar la estación entera al no poder funcionar el telesillas con vientos superiores a los 50 km/h.

En lo que ahora es la zona de debutantes el Ayuntamiento piensa poner el parque de nieve y pistas artificiales con un coste de 1.590.750 €, otro error según los Populares, pues la zona donde más aguanta la nieve por ser la parte más resguardada de la estación es precisamente debutantes y además añaden que las pistas artificiales no han sido bien acogidas por los esquiadores, por lo que no existen en ninguna estación de esquí española.

Otra de las intervenciones que se van a llevar a cabo será en el refugio del año 1948 situado en la zona de Peña Negra de Becedas, en la provincia de Ávila. El Portavoz Popular ha manifestado que es el pago a Ciudadanos por apoyar al Gobierno de la ciudad y que precisamente es donde trabaja Francisca Andrés, una zona que a la concejala naranja le interesa desarrollar para dinamizar con actividades de escalada y una vía ferrata, esto en perjuicio de otras zonas de La Covatilla en las que también pueden desarrollarse este tipo de actividades. Alejo Riñones recuerda que parte del Plan de Reindustrialización, destina tres millones de la Junta a La Covatilla, pero también un millón de la Diputación de Salamanca y 500.000 euros del Ayuntamiento de Béjar. Además añade que la rehabilitación del refugio no es demasiado cara pues tiene un coste de 113.000 euros, pero es un albergue que no se necesita porque en la estación toda la parte superior del edificio de la escuela de esquí está libre y podría usarse como refugio de montaña.

El Partido Popular considera que el anteproyecto que va a presentar el equipo de Gobierno no atiende a las necesidades reales que tiene la estación de Béjar y ha remarcado el interés que tiene la Alcaldesa cambiar todo lo que ha hecho el PP “sin proyectos e ideas propias se dedica a cambiar de sitio los servicios y a gastar dinero para nada, si nosotros planificamos la balsa abajo, ella la pone arriba; si debutantes estaba abajo, ellos arriba; el refugio en Becedas, el desagüe del parking de caravanas a 20 metros del que dejamos hecho nosotros, la casa del estudiante del parque al centro de ocio y con nefastos resultados pues ha pasado de 200 usuarios a solo seis”. Ha manifestado Alejo Riñones.