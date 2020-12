El mirobrigense Arturo Miñana toma parte en Uganda en un proyecto solidario con el tenis como eje

Miércoles, 23 de diciembre de 2020

Arturo Miñana junto a algunos de los niños y jóvenes de Tennis for All Uganda

El joven mirobrigense Arturo Miñana, un fijo durante la última década de la sección de deportes por sus actuaciones principalmente con el III Columnas (también pasó por el Ciudad Rodrigo Club de Fútbol), ha iniciado un nuevo reto en su vida, bastante lejos de Ciudad Rodrigo: en pleno corazón de África, en Uganda, a donde se ha marchado a trabajar, uniéndose de paso a un proyecto solidario con el tenis como eje para el cual está buscando colaboración.

Maestro de Educación Primaria de la especialidad de Educación Física, y Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Arturo Miñana se encontraba trabajando en Irlanda hasta que hace escasas semanas puso rumbo a la capital de Uganda, Kampala, donde ha iniciado una nueva etapa como profesor de Español y coordinador del Área de Deportes en una escuela internacional de educación secundaria.

Una vez asentado en el país, decidió buscar algún proyecto solidario vinculado al mundo del deporte con el cual poder colaborar, encontrando Tennis for All Uganda (TFAU), una organización no gubernamental (ONG) que tiene como objetivo movilizar, educar y transformar la vida de los niños sin recursos de los barrios marginales del país mediante la promoción de sus habilidades y la formación del carácter a través del deporte.

Así trabaja Tennis for All Uganda

En este sentido, Tennis for All Uganda busca cambiar la vida de los niños y jóvenes tanto en la pista de tenis como fuera de ella, a través de diversos programas entre los que se encuentran el de Educación para la salud, el de Capacitación vocacional, o el programa Educativo, ya que la pobreza que se sufre afecta negativamente a la calidad y cantidad de la educación en los barrios marginales.

En la actualidad, la ONG trabaja con más de 200 niños y jóvenes de entre 3 y 18 años procedentes de barrios de Kampala donde hay altas tasas de delincuencia, absentismo escolar, consumo de sustancias, embarazos adolescentes y fracaso académico: 7 de cada 10 jóvenes de los barrios marginales abandonan la educación después de la escuela primaria por la falta de matrícula, orientación profesional, o por la falta de voluntad de los padres de inscribir a sus hijos en la educación superior, según explica Arturo Miñana.

Esos 200 niños y jóvenes acuden todos los fines de semana y festivos (caminando hasta 10 kilómetros desde diferentes zonas de Kampala) hasta la escuela pública East Kololo Primary School, que cede sus instalaciones para llevar a cabo tanto la parte deportiva del proyecto, donde pueden disfrutar del tenis, como otros programas educativos y de formación profesional, como el Club de Lectura.

Además, Tennis for All Uganda cuenta a las afueras de Kampala con un Centro Educativo (con una pista polideportiva en construcción) al que acuden a diario decenas de niños del entorno que no tienen acceso a la educación, proporcionándoles un entorno de aprendizaje formal e informal supervisado y seguro. En este centro, se brinda educación gratuita a niños de 3 a 5 años, actividades de aprendizaje para los niños de primaria después de la escuela, y actividades de formación profesional, siendo este Centro de Aprendizaje, junto al programa de Apoyo Económico para las familias sin recursos, y el Club de Lectura, la parte educativa del proyecto.

El desarrollo de estos proyectos es posible gracias a las colaboraciones de TennisAid, Martin Rocca, Sport For Life o el Club de Tenis de Génova, recibiendo además donaciones y contribuciones de deportistas profesionales, como por ejemplo de Roger Federer, que en 2014 donó una camiseta firmada y dedicada que fue subastada para recaudar fondos para el proyecto. Asimismo, se cuenta con la colaboración desinteresada de particulares de todo el mundo, y con la ayuda de voluntarios que echan una mano directa en los proyectos.

Cómo se puede colaborar

En Tennis for All Uganda, donde ha sido recibido “con los brazos abiertos”, Arturo Miñana se está encargando de la gestión, encargándose de que todas las contribuciones se destinen íntegramente a la compra de recursos como agua potable y comida, a la construcción del nuevo Centro Educativo, y a la adquisición del material necesario para el desarrollo de los proyectos educativos como libros y material escolar. En el momento actual, también se está buscando también colaboración para que el 12 de enero los niños más pequeños que acuden al Centro puedan recibir regalos de Navidad.

Todos aquellos que quieran colaborar con el proyecto pueden hacerlo de varias maneras. Para empezar, Arturo Miñana estará en España hasta el próximo 10 de enero, para facilitar la colaboración y participación de quién lo desee. Asimismo, cualquier persona, empresa, club o entidad puede hacer aportaciones económicas a través de Bizum, en el número +34 677 13 69 41; mediante transferencia bancaria, a la cuenta ES15 0073 0100 5305 3247 3493; o en la propia web de Tennis for All Uganda (https://tennisforalluganda.org/), entrando en el apartado Donate Now.

Por otro lado, existe la posibilidad de convertirse en Colaborador o Supporter del proyecto, mediante una cuantía económica mensual que, “para muchos clubes o entidades no supone gran problema y que contribuirá enormemente a transformar la vida de los niños, facilitándole el acceso a recursos tan básicos como agua, comida y ropa, el acceso a la educación, y el acceso gratuito a la práctica del tenis”. En este sentido, Arturo Miñana anima a que se pongan en contacto con él a través del número +34 677 13 69 41, o del correo electrónico arturo.r@7hillskampala.com

> Se puede encontrar más información del proyecto en la web https://tennisforalluganda.org/ así como en sus perfiles en Facebook o en Instagram.