Un total de 26 familias acceden a las bonificaciones de la Escuela de Música y de la Piscina Municipal en 2020

Miércoles, 23 de diciembre de 2020

En un año especialmente duro tras el golpe que ha supuesto la pandemia el Consistorio ha querido reforzar esa ayuda que presta a los más desfavorecidos permitiendo que sigan pudiendo acceder a servicios imprescindibles como estos

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha invertido alrededor de 3.500 euros en bonificar a las familias con menos recursos para que puedan acceder a la formación ofrecida en la escuela de música y hayan podido acudir a la piscina este verano.

Esta inversión supone que en este 2020 hayan resultado bonificados un total de 13 alumnos en la escuela de música, lo que ha supuesto un total de 1.910,01 euros. Estos usuarios han recibido la subvención para poder optar a cualquiera de las disciplinas de que dispone el centro. Entre las más demandadas, como indica el edil del área, Francisco Miguel García, “se encuentran las de Lenguaje Musical e Instrumento, seguidas de Baile y Música y Movimiento”. En este sentido, apunta, “la formación que se ofrece desde la escuela de música favorece el desarrollo de la capacidad de los alumnos, de modo que no queremos que ningún posible alumno que tenga la capacidad suficiente o aquellos que sean aficionados a la música y quieran aprender porque les gusta no puedan hacerlo por el simple hecho de no disponer de recursos”.

En el caso de la piscina municipal, los 19 usuarios bonificados por un total de 1.615 euros, acceden con esta subvención al abono de la piscina de verano. En este supuesto concreto se bonifican los 85 euros que costaría a las familias con escasos recursos el acceso durante toda la temporada, teniendo en cuenta que estas pagan según establece la ordenanza municipal, un 50 por ciento de la cuota. A este respecto, la edil del área, Silvia González, apunta que “hemos querido que las familias que no disponen de recursos opten a estos bonos pues entendemos que la piscina es una de las principales actividades de que los niños pueden disfrutar durante el verano”.

