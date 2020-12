La oposición muestra su “extrañeza” por la opción elegida para urbanizar la calle Fuenteguinaldo

Martes, 22 de diciembre de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en el segundo tramo de la tarde del martes su última sesión ordinaria de Pleno por este 2020, en la cual sólo tres concejales estuvieron en el salón de plenos: el alcalde Marcos Iglesias, José Manuel Jerez y Laura Vicente, siguiéndola el resto de ediles de forma telemática, algunos de ellos en otras dependencias de la Casa Consistorial. Esta última sesión, que duró 1h.47’, tuvo poco espíritu navideño, por el tono que adquirió el debate sobre la imposición de contribuciones especiales a los vecinos de la calle Fuenteguinaldo (en concreto a 7 propietarios) para la urbanización de esta vía.

La cuestión salió adelante, gracias a los votos a favor del PP, pero el PSOE se abstuvo y Ciudadanos e Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común votaron en contra, tras expresar su “extrañeza” por cómo se va a realizar la intervención. Como recordó el portavoz del PSOE Juan Tomás Muñoz, por el momento sólo se va a urbanizar un tramo de la calle, empezando por la parte más cercana a Los Cañitos (cuando “lo más lógico” sería empezar por la confluencia con Conde de Foxá, entendiéndolo como una decisión “arbitraria”), y además incluyendo en esta intervención la mitad de otra vía que sale de la calle Fuenteguinaldo (“que no tiene nada que ver con este debate” y que debería “hacerse con un proyecto propio”).

La cuestión es que justo uno de esos 7 propietarios del trozo que se va a urbanizar es una edil del PP, Vanesa Muriel (que se ausentó del debate), señalando Juan Tomás Muñoz que “tiene todo el derecho a que se pavimente su calle, faltaría más, pero cuando confluyen en esa extrañeza estos ingredientes, nos entran dudas, y cada vez cobran más entidad, sobre la justificación de por qué se elige esta opción de urbanización”. En este sentido, la justificación dada por el Equipo de Gobierno se basa (como volvió a remarcar Beatriz Jorge Carpio) en que los vecinos de la zona elegida hicieron en su día ciertos pagos a cuenta de cara a la futura urbanización.

Por su parte, desde Ciudadanos, su portavoz Joaquín Pellicer recalcó que “no existe ninguna obligación” de empezar por el lateral elegido como argumenta el Equipo de Gobierno, cimentando principalmente su rechazo al proyecto en que ellos consideran que existe una “discriminación de unos ciudadanos sobre otros”, en concreto con el resto de propietarios de la calle Fuenteguinaldo que tienen sus parcelas o inmuebles en la parte de la vía que no se va a urbanizar todavía. Joaquín Pellicer expresa que “no entendemos” por qué sólo se hace una parte: “no nos convence”.

Al hilo de esto, el portavoz de IU-Ciudad Rodrigo en Común, Domingo Benito, recordó que cuando planteó lo mismo en la Comisión (porque “será la única calle que no se hace la urbanización completa”), desde el Equipo de Gobierno le dijeron que buscase él “los 300.000€ necesarios” para hacerla entera del tirón. En este sentido, Beatriz Jorge Carpio reveló que también los vecinos de la parte que no se va a urbanizar han acudido a pedir explicaciones, pero “se ha decidido no sobrecargar el presupuesto del año que viene”: “no hay dinero para más”. Juan Tomás Muñoz planteó que el Gobierno va a permitir una “relajación de la norma fiscal”, lo que permitiría usar los remanentes de tesorería, contestando Beatriz Jorge Carpio que “a día de hoy no tenemos certeza” sobre ello.

En todo caso, si es por una cuestión de que no hay dinero para hacer la calle Fuenteguinaldo entera, tanto Joaquín Pellicer como Domingo Benito insistieron en que se podría acometer la urbanización de la calle Milano, también pendiente, y de menor extensión (unos 570 metros cuadrados frente a los 1.109,65 en los que se va a intervenir ahora). De hecho, Domingo Benito remarcó que “es la que tocaba” hacer ahora según “el orden” de los últimos años. Mientras tanto, Joaquín Pellicer se centró en que esa calle Milano viven 12 familias, estando ocupados el 70% de los inmuebles: “está habitada y llevan años pisando barro”.

Como decíamos, el poner sobre la mesa el hecho de que en la zona a urbanizar viva Vanesa Muriel (Domingo Benito no quiso incidir sobre ello pero sí dijo que “es sorprendente la coincidencia”), enfadó mucho tanto a Marcos Iglesias como a Beatriz Jorge Carpio. El primero habló de que “es una acusación encubierta muy seria, me parece vergonzoso que lo hayan traído a Pleno, han pasado el límite”, mientras que Beatriz Jorge Carpio dijo que “no doy crédito a lo que estamos escuchando, me sorprende lo que está ocurriendo”, ciñéndose a que tocaba esa zona “sí o sí” por los pagos a cuenta realizados de antemano, y que “no voy a castigar al resto de vecinos porque viva una concejala”, según Iglesias.

Continuando con las menciones personales, el alcalde dijo por un lado que en la actualidad se está interviniendo en la calle donde vive Juan Tomás Muñoz, y que próximamente se va a actuar en la calle donde vive Begoña Moro, “y ustedes no dicen nada”. Juan Tomás Muñoz expresó que “no sé a qué viene aquí mencionar el alcalde a concejales de otros grupos políticos”, ya que ha sido el actual Equipo de Gobierno el que ha tomado esa decisión de que se arreglen sus calles.

Por otro lado, Marcos Iglesias aludió a que Joaquín Pellicer era técnico en activo cuando fue concejal de Obras y Urbanismo y “jamás escuchó” una insinuación por su parte sobre su conexión profesional, contestando Pellicer que efectivamente él es profesional de la construcción y que “lo normal” es que cuando uno entra en un Ayuntamiento se dedique a aquello que sabe (además de que presentó un informe acreditando que no había incompatibilidad), poniendo los ejemplos de las actuales delegadas de Turismo y Educación, profesionales de las áreas respectivas. Asimismo retó a Marcos Iglesias a que si tiene alguna duda sobre su actuación como concejal de Obras y Urbanismo “vaya a los tribunales”. Marcos Iglesias replicó que la diferencia es “la envergadura de la materia”, apuntando Joaquín Pellicer que “no creo que nadie que represente al PP vaya a dar lecciones de ética a nadie”.

Otros temas

Esas contribuciones especiales fueron el gran debate del Pleno, generando únicamente otro minidebate la modificación de créditos número 4 del Presupuesto de 2020, a la que se abstuvo Ciudadanos porque, según señaló Joaquín Pellicer, salvo la realización de obras, “no representa un gran esfuerzo por parte del Equipo de Gobierno para apoyar a los ciudadanos y a los comercios”. El PSOE votó favor (aunque criticó la “falta de previsión” sobre algunos asuntos), e IU-CR en Común también, apuntando en este caso que lo hacían, pese a generarle varios “peros”, por “responsabilidad” al estar en las fechas del año en que nos encontramos, y porque tras el debate previo se habían atendido varias cuestiones planteadas por su partido.

Domingo Benito expuso que “en una situación de extrema excepcionalidad, el Ayuntamiento está trabajando con un presupuesto ordinario de cualquier otro año”, sumándose en el turno de ruegos y preguntas al ruego planteado previamente por Jorge Labajo de que el Presupuesto de 2021 “debe ser especial, acorde a la situación que estamos viviendo”, pidiendo que se haga “un esfuerzo”, planteando ayudas para las personas, aunque sea en detrimento de las inversiones. Marcos Iglesias contestó que si se reducen las inversiones, habría que devolver dinero a otras administraciones, y que en todo caso, ellos apuestan por las inversiones como modo de ayuda: “han propiciado que se dé trabajo a 90-100 personas” en algunos momentos.

También como ruego, Domingo Benito pidió que la Corporación sea “ejemplar” en el cumplimiento de las medidas ante el coronavirus, “y que no se vuelvan a producir ciertas fotografías” en las que no se guarda la distancia de seguridad (en referencia al acto de toma de posesión del último Policía Local). En materia de coronavirus, Carmen Lorenzo preguntó si el Ayuntamiento estaba satisfecho con los 3.290€ recibidos de la Junta de Castilla y León para los gastos extraordinarios por la limpieza de centros educativos, contestando Marcos Iglesias que “toda ayuda es poca, ojalá hubiera sido más”, recordando la edil del PSOE que lo único que ha dado la Junta son fondos remitidos desde el Gobierno central.

Al hilo del coronavirus, Carlos Fernández Chanca preguntó si se está dando algún paso con el objetivo de optar a los fondos europeos de recuperación, contestando Marcos Iglesias que le ha encargado a un técnico que “se empape” de todo lo que se vaya diciendo, para ver qué proyectos se pueden presentar, apuntando que como primera opción tendrían la intervención en el Sector 23. Carlos Fernández Chanca explicó que “los ejes vertebradores son los de la Agenda 2030”, exhortando a que “lo tengamos encima de la mesa”.

Como consecuencia de la pandemia, Carmen Lorenzo preguntó qué va a ocurrir finalmente con la Cabalgata de Reyes, que en principio iba a recorrer todas las calles de la ciudad. Laura Vicente explicó que “las últimas medidas de la Junta [prohibiendo las cabalgatas como tal] han llevado al Equipo de Gobierno y a los Amigos de la Ilusión a dar una vuelta de tuerca” a lo que había pensado. El nuevo modelo, que podría pasar por un ‘acto estático’ por el que fueran pasando todos los ciudadanos, se está ultimando y lo darán a conocer ambas entidades de forma conjunta. Laura Vicente quiso subrayar que “ningún niño se va a quedar sin Cabalgata”.

Además, durante el Pleno se aprobó la exoneración del pago de la tasa de terrazas por parte de los hosteleros en 2020 y 2021 para así ayudarles a paliar los efectos causados en el sector por la pandemia. Esta aprobación fue por asentimiento, al igual que la del cambio de situación legal del antiguo Ayuntamiento de Sanjuanejo para “adecuarlo a la realidad de bien patrimonial”, según explicó Marcos Iglesias.

Por último, hay que apuntar que Begoña Moro preguntó a Laura Vicente sobre los cambios en la Oferta Pública de Empleo que harán que en vez de convocarse dos plazas para la Policía Local se convoquen para el área de Instalaciones. Laura Vicente dijo que se hace “en consonancia con los agentes sindicales para paliar el problema que iba a venir” en esa área de Instalaciones, aprovechando además que la Policía ahora está en una situación mucho mejor de efectivos. En todo caso, hasta que no se amplíe más la plantilla de la Policía, no regresarán los turnos de 8 horas y se mantendrán los actuales de 24 horas, en los cuales ya se está contando incluso con 3 agentes en vez de con 2.